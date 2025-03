In Langenneufnach wird es finanziell eng

Die finanzielle Lage der Gemeinde Langenneufnach ist äußerst angespannt. Deshalb beraumte Bürgermeister Gerald Eichinger eine zusätzliche Gemeinderatssitzung an, um nicht nur die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 vorzuberaten, sondern vor allem um Gelder in die Gemeindekasse zu bekommen. Hierfür möchte die Gemeinde einen Antrag für eine so genannte Bedarfszuweisung beim bayerischen Finanzministerium einreichen. Die Zeit ist hierfür knapp. Bis kurz vor Ostern müssen alle Unterlagen verschickt werden - mit der Hoffnung, dass der Antrag genehmigt wird. Bedarfszuweisungen sind finanzielle Unterstützungen für Gemeinden, die sich in außergewöhnlichen wirtschaftlichen Situationen befinden. Zahlen, wie hoch die Zuwendung sein wird, konnte Eichinger während der Sitzung nicht nennen.

