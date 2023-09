Langerringen

18:30 Uhr

Das bietet der "V-Mini-Markt" seinen Kundinnen und Kunden

Plus In Langerringen gibt es mit dem "V-Mini-Markt" eine neue Einkaufsmöglichkeit. Was das besondere an dem Geschäft ist und wie der Einkauf dort funktioniert.

Von Christian Kruppe Artikel anhören Shape

Mit einem freudigen Lächeln steht Langerringens Bürgermeister Marcus Knoll zwischen Regalen mit Duschgel und Waschmittel. "Das ist ein großartiger Tag für unsere Gemeinde. Endlich können wir unsere Nahversorgung komplettieren", freut sich Knoll. Seit Donnerstag hat Langerringen wieder einen Supermarkt – und zwar genau dort, wo erst der Dorfladen entstehen sollte. Der "V-Mini-Markt" bietet auf rund 450 Quadratmetern etwa 3500 Artikel für den täglichen Bedarf an.

Auch frisches Obst und Gemüse sind im Sortiment des "V-Mini-Marktes". Foto: Christian Kruppe

"Mini-Markt" in Langerringen ist der zweite Markt dieser Art überhaupt

Der "Mini-Markt" in Langerringen ist nach einem in Kaufbeuren der zweite Markt dieser Art, den das Handelsunternehmen Georg Kaes betreibt. "Insgesamt sind erst einmal fünf solcher Märkte geplant", erklärt Horst Hermann, der geschäftsführende Gesellschafter der Kaes-Gruppe. Um die "V-Mini-Märkte" wirtschaftlich betreiben zu können, ist unter anderem der Personaleinsatz reduziert. "In der ersten Zeit wird mehr Personal vor Ort sein, um den Kunden Hilfestellung zu leisten", so Hermann. Danach wird nur eine Person im Markt sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen