Bescherung vom Wunschbaum der Fußballer 

Schon Mitte November stellten die Fußballer der SpVgg Langerringen einen Weihnachtsbaum im Sportheim auf. Der wurde aber nicht mit Kerzen und Glaskugeln verziert, sondern mit Karten, auf denen Weihnachtswünsche standen. Damit sollten Wünsche von gemeinnützigen Einrichtungen erfüllt werden.

Die Idee, die Spielertrainer René Hauck von einem früheren Verein kannte, funktionierte so: Spieler, Vorstandsmitglieder und Fans der SpVgg zogen nach dem letzten Heimspiel, beim traditionellen Entenessen und anderen Zusammenkünften eine Karte und erfüllten dann den darauf geschriebenen Wunsch. Von den Fußballfreunden wurden 120 Geschenke gekauft, die dann liebevoll verpackt und nun in einer nachweihnachtlichen Bescherung an die Empfänger übergeben wurden.

Sportsachen für Asylbewerber

So können sich nun die Kinder der beiden Kindergärten in Langerringen und Gennach, sowie der heilpädagogischen Tagesstätte der St. Gregor-Jugendhilfe im Benefiziatenhaus über Spielsachen freuen. Die seit Mai 2024 in Langerringen untergebrachten Asylbewerber erhielten Fuß- und Volleybälle, Torwarthandschuhe und ein Volleyballnetz. Auch an auswärtige Einrichtungen wie der Brunnenschule für geistig behinderte Schüler in Königsbrunn und das Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg wurde gedacht.

Die Spender bewiesen auch ein Herz für Tiere und kauften Futter für das vom Hochwasser geschädigte Tierheim Thannhausen und die Igelhilfe Scheuring. Langerringens Bürgermeister Marcus Knoll lobte die Aktion der Spielvereinigung, mit der sie ein positives Zeichen in und für Langerringen setzte.