Goitse spielt Irish Folk im Gemeindezentrum Langerringen

Es geht weiter mit Irish Folk Konzerten. Nach dem riesigen Erfolg der Folk Night in den Ulrichswerkstätten Schwabmünchen kommt am kommenden Dienstag, 22. Oktober, die Band Goitse ins Gemeindezentrum Langerringen.

Die Mitglieder des Quintetts Goitse haben sich in der irischen Stadt Limerick zusammengefunden. Seit ihrer Gründung ist die Band unter anderem mit dem Musikpreis „Freiburger Leiter“ im Jahr 2016 als bester internationaler Act ausgezeichnet worden, und hat sich auch in den USA einen Namen als Irish Folk Band gemacht. Woran das liegt?

Der Bandname stammt aus dem Gälischen und bedeutet „Komm her“.

Mit ihrem Sound bringt das Quintett bestehend aus Daniel Collins, Áine McGeeney, Colm Phelan, Alan Reid und Conal O‘Kane die Konzertsäle zum Mittanzen. Das gelingt ihnen durch eine Mischung aus Eigenkompositionen und traditionellen Melodien. Sängerin und Fiddlespielerin Áine McGeeney bezaubert mit ihrer Stimme und gefühlvollen Balladen. Die anderen Bandmitglieder spielen unter anderem Gitarre, Akkordeon und Banjo. Goitse – gesprochen Go-wi-cha – ist gälisch und bedeutet „Komm her“. Und das meinen die Bandmitglieder laut Veranstalter auch, sie lieben die Nähe des Publikums und freuen sich über gute Stimmung.

Goitse begeistert bereits seit 2014 und gewann schon mehrere hochrangige Preise im Heimatland sowie in Deutschland, spielte auf Folk-Festivals und tourte durch China, USA und Europa. Die fünf jungen Musiker verstehen es, Irish Folk frisch zu arrangieren und fügen gerne neue Elemente zu ihrer Musik hinzu, ohne mit der Tradition zu brechen.

Zurzeit ist die Band auf Deutschland-Tournee. Finanziell wird sie dabei von Culture Ireland unterstützt, einer Organisation, die dazu beitragen will, irische Musik in aller Welt noch bekannter werden zu lassen.

Hier gibt’s Karten für das Goitse Konzert in Langerringen

Das Konzert von Goitse findet auf Einladung der Buchhandlung Schmid Schwabmünchen im Gemeindezentrum St. Gallus, Pfarrgasse 3 in Langerringen am Dienstag, 22. Oktober, ab 20 Uhr statt. Karten kosten regulär 25 Euro, für Schüler und Studenten 20Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse 30 Euro regulär, sowie für Schüler und Studenten 25 Euro. Erhältlich sind die Karten bei der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen, unter anderem. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer,

08232/ 71952 oder per E-Mail unter info@buchhandlung-schmid.de. Der Einlass am Dienstag, 22. Oktober, in das Gemeindezentrum Langerringen ist ab 19.30 Uhr möglich.