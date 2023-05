Eurofighter vom Lechfeld heben ab, um Selenskyi zu eskortieren

Zwei Kampfflugzeuge vom Lechfeld bringen die Maschine mit dem ukrainischen Staatsoberhaupt nach Berlin.

Zwei Eurofighter sind Samstagnacht auf dem Lechfeld gestartet, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf seinem Flug nach Berlin zu eskortieren.

Das Staatsoberhaupt war am Samstagabend in Rom mit einer deutschen Maschine abgeholt worden. Auf Twitter wurden Bilder veröffentlicht. Sie zeigen eine A319-Maschine der deutschen Flugbereitschaft und einen Eurofighter in der Nacht. Die Luftwaffe schrieb am frühen Morgen auf Twitter: "Herzlich willkommen in Deutschland! Es ist uns eine große Ehre, den Präsidenten der Ukraine im deutschen Luftraum zu begrüßen!"

Bis zum 17. Mai ist die so genannte Alarmrotte auf dem Lechfeld stationiert. Die Eurofighter des Taktischen Luftgeschwaders 74 überwachen den Luftraum in Süddeutschland. Im Notfall müssen sie innerhalb von 15 Minuten aufsteigen. Video: Maximilian Czysz

Im Internet entbrannte eine Diskussion über den Einsatz der Kampfjets. Neben Glückwünschen und Schulterklopfen für die Piloten gab es in hunderten Kommentaren Kritik. Zum Beispiel an den Kosten des Einsatzes oder auch an Selenskyi selbst. Das genaue Programm Selenskyjs wurde aus Sicherheitsgründen bislang nicht veröffentlicht. Bekannt ist nur: Am Samstag besuchte er Rom, wo er Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Melloni traf. Auch eine Audienz bei Papst Franziskus absolvierte er. Am Sonntag wurden Selenskyj und das ukrainische Volk in Aachen mit dem Karlspreis für europäische Verdienste ausgezeichnet.

