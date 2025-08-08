Jetzt wird die Tram leiser: In Königsbrunn werden Dämpfer und Schmieranlage verbaut

Die Menschen, die in Königsbrunn neben der Trasse der Tramlinie 3 leben, werden in diesen Tagen die ungewohnte Ruhe genießen. Seit Ende Juli fährt die Straßenbahn nicht, weil auf Augsburger Stadtgebiet wichtige Arbeiten an Weichen durchgeführt werden. Jahrelang klagten sie über Lärm, über die singenden Schienen. Doch auch wenn sie Anfang September wieder ins Zentrum der Brunnenstadt rollt, sollen die Anlieger, zumindest die zwischen Mindelheimer und Ammerseestraße, nun deutlich weniger hören. Und mehr Ruhe haben.
Königsbrunn
