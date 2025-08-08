Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Leisere Tram in Königsbrunn? Dämpfer und Schmieranlage sollen Lärm für Anwohner deutlich reduzieren

Königsbrunn

Jetzt wird die Tram leiser: In Königsbrunn werden Dämpfer und Schmieranlage verbaut

Zwei Techniken kommen an den Gleisen der Straßenbahnlinie 3 kurz vor dem Königsbrunner Zentrum zum Einsatz. Anwohner sollen nicht mehr unter dem Lärm leiden.
Von Hermann Schmid
    • |
    • |
    • |
    Sie informierten über die Arbeiten an der Straßenbahnlinie 3: Bürgermeister Franz Feigl (von links), Darko Perkovic, Projektleiter beim Tiefbau der Stadt Königsbrunn und Klaus Rhee, Abteilungsleiter Gleisbau bei den Stadtwerken Augsburg.
    Sie informierten über die Arbeiten an der Straßenbahnlinie 3: Bürgermeister Franz Feigl (von links), Darko Perkovic, Projektleiter beim Tiefbau der Stadt Königsbrunn und Klaus Rhee, Abteilungsleiter Gleisbau bei den Stadtwerken Augsburg. Foto: Hermann Schmid

    Die Menschen, die in Königsbrunn neben der Trasse der Tramlinie 3 leben, werden in diesen Tagen die ungewohnte Ruhe genießen. Seit Ende Juli fährt die Straßenbahn nicht, weil auf Augsburger Stadtgebiet wichtige Arbeiten an Weichen durchgeführt werden. Jahrelang klagten sie über Lärm, über die singenden Schienen. Doch auch wenn sie Anfang September wieder ins Zentrum der Brunnenstadt rollt, sollen die Anlieger, zumindest die zwischen Mindelheimer und Ammerseestraße, nun deutlich weniger hören. Und mehr Ruhe haben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden