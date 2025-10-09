Warum aus der Maurerzunft schon einmal eine Krankenkasse wurde

Ein Jubiläum, das nicht alle Tage gefeiert wird: Am kommenden Sonntag, 12. Oktober, wird in Wehringen an die Gründung der Maurerzunft Augsburg im Jahr 1650 erinnert. „Bis auf dieses Datum ist aus dieser Zeit leider nicht viel mehr bekannt“, sagt Hans-Jürgen Fischer, der Vorsitzende der Maurerzunft. Es gebe kaum Unterlagen über die Vereinsgeschichte.

Bekannt ist allerdings, dass die Zunft Ende des 18. Jahrhunderts aufgrund der Reformen nach der Französischen Revolution und den Napoleonischen Kriegen aufgelöst wurde. 1833 wurde sie als Kranken-Unterstützungs-Verein der Maurer, Poliere und Gesellen in der Königlichen Hauptstadt Augsburg wieder ins Leben gerufen. Durch die Sozialgesetzgebung des Deutschen Kaiserreichs wurde sie erst in eine Krankenkasse und später in eine soziale Zusatzversicherung für das Baugewerbe umgewandelt.

1928 gründete sich die Zunft noch einmal neu. Letzte große Herausforderung in der wechselvollen Geschichte war 2009 die Namensänderung in „Traditionsverein der ehemaligen Krankenunterstützungskasse der Maurer und Poliere in Augsburg und Umgebung e.V.“ Seither sind die Zwecke des Vereins die Pflege und der Erhalt des Maurer- und Polierhandwerks und die Geselligkeit.

Was eine Zunft ist Eine Zunft war im Mittelalter eine ständische Körperschaft, die Handwerker eines bestimmten Gewerbes vereinte. Sie wahrte gemeinsame Interessen, regelte die Ausbildung und sicherte die Qualität der erzeugten Produkte. In der Zunft gab es eine Hierarchie aus Meister, Gesellen und Lehrlingen. Jede Zunft besaß eigene Regeln (Zunftordnung) und Symbole (Zunftzeichen). Die Zunft sorgte auch für eine soziale Absicherung ihrer Mitglieder durch Zahlungen im Krankheits- oder Todesfall. Sie vertrat die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber der Stadt oder andere Obrigkeiten. Erst im 19. Jahrhundert wurden die meisten Zünfte abgeschafft und lösten sich auf.

Für Hans-Jürgen Fischer, der den Verein einst mit 18 Mitgliedern übernahm, ist seine Aufgabe als Vorsitzender eine Ehrensache. „Ich bin aus Leidenschaft Maurer“, sagt er. „Und es ist schade, wenn etwas mit so einer langen Tradition den Bach hinuntergeht.“ Deshalb möchte er die Zunft gerne am Leben erhalten. Mit der Anschaffung eines Brotbackofens nimmt der Verein seit einigen Jahren an verschiedenen Festen teil, auch die Mitgliederzahl konnte Fischer auf 61 erhöhen.

Die Auflösung des Vereins stand im Raum

„Ich weiß noch, wie ich angefangen habe“, sagt er. Weil er nach der Lehre beim Wehrdienst war, zahlte ihm sein Schwiegervater in den Anfangsjahren den Mitgliedsbeitrag. „Das sind derzeit zwölf Euro im Jahr, keine große Summe“, sagt Fischer. Nach einer Krisensitzung, in der die Auflösung des Vereins im Raum stand, habe er sich entschieden, im Vorstand mitzuarbeiten. Heute führt er die Geschicke des Traditionsvereins und hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, wie die Restaurierung der historischen Zunfttafeln.

Vorbild sind ihm dabei andere Zunftvereine, zu denen er in den letzten Jahren Kontakte knüpfte. Zwei davon, die Maurer- und Zimmerleute Pfeffenhausen und die Maurer-Zimmererzunft Lechhausen, fungieren beim Jubiläum als Patenvereine. „Wir möchten uns als Maurerzunft Augsburg gerne diesen Vereinen anschließen und wieder bekannter werden“, erklärt Hans-Jürgen Fischer. Ihm gefällt der traditionelle Zusammenhalt innerhalb der einzelnen Zünfte. Deren aktives Vereinsleben ist für ihn ein Ansporn.

Fischer will die Tradition bewahren

Für Fischer ist es wichtig, die Tradition zu bewahren. „Wir haben noch einige wenige Mitgliedsausweise aus den 1920er-Jahren und ein Krankheitsattest aus dieser Zeit, mit der ein Maurer nachgewiesen hat, dass er arbeitsunfähig war und so die Unterstützung bestehend aus zehn Pfennigen am Tag ausgezahlt bekam“, berichtet der Zunftvorsitzende. Damals habe der Mitgliedsbeitrag eine Mark pro Monat betragen. Auch wenn die Zunft heute keine klassischen Zunftaufgaben mehr wahrnehmen muss: Den Verein in die Zukunft führen will Hans-Jürgen Fischer trotzdem. „Das ist mir ein besonderes Anliegen. Die Tradition und die Geschichte zu erhalten.“

Zunfttafel soll restauriert werden

Neben dem geselligen Teil hat das Jubiläum auch einen ernsten Hintergrund: Der Verein sammelt Spenden für die Restaurierung seiner einzigartigen Zunfttafel. Das Werk, ein flacher Holzschrein mit Flügeltüren, zeigt in detailreichen Malereien Szenen aus der Geschichte des Handwerks. Aufgrund ihres schlechten Zustands kann die Tafel derzeit nicht im Maximilianmuseum, dem sie seit 1951 zusammen mit anderen Zunftgegenständen als Leihgabe überlassen ist, ausgestellt werden. Für die dringend notwendige Restaurierung werden 12.000 Euro benötigt.

Die Zunfttafel der Augsburger Maurer aus dem Jahr 1650 muss dringend restauriert werden. Foto: privat

„Die Leistungen der Maurer, die an Bauwerken wie dem Augsburger Rathaus oder der Stadtmetzg beteiligt waren, sollen sichtbar bleiben, auch im Museum“, erklärt Fischer. „Doch diese Summe können wir als Verein nicht alleine aufbringen. Deshalb hoffen wir auch an unserem Jubiläumsfest auf Unterstützung.“

Das Festprogramm am Wochenende Samstag, 11. Oktober: - 15 Uhr Festauftakt mit Kuchen für die Mitglieder - 17 Uhr Festauftakt mit dem Bürgermeister der Gemeinde Wehringen und weiteren Zünften und Vereinen - 18.30 Uhr Speis & Trank für alle Gäste - 19 Uhr Festabend und geselliges Beisammensein Sonntag, 12. Oktober: - 9.30 Uhr Messe in der St. Georg Kirche Wehringen - 10.30 Uhr Festumzug zum Bürgersaal mit Fahnenabordnungen - 11 Uhr Empfang – Begrüßung - 13 Uhr Mittagessen - 14 Uhr Ehrungen - 15 Uhr Kaffee & Kuchen, buntes Unterhaltungsprogramm - 18 Uhr Schlussworte - 19 Uhr Ende