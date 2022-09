Endlich wieder Bergrennen: Diese Fahrer gehen in Mickhausen ins Rennen

Plus Nach zwei Jahren Pause ist die Startliste beim Bergrennen heuer dezimiert, aber trotzdem hochkarätig besetzt. Sie hält die eine oder andere Überraschung bereit.

Beim Mickhauser Bergrennen am Samstag und Sonntag, 1./2. Oktober, gehen heuer viele erstklassige Rennfahrer an den Start, die beim letzten Rennen der Saison um die Entscheidungen und die Pokale kämpfen. Wolfgang Glas vom ASC Bobingen hat einige Favoriten.