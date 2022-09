Mickhausen, Konradshofen

vor 39 Min.

Das Rennfieber hat ihn gepackt: Er nimmt zum ersten Mal am Bergrennen teil

Plus Matthias Kraus aus Konradshofen hat sich einen Traum erfüllt und einen Rennwagen gekauft. Was er mit seinem 203-PS-BMW in Mickhausen jetzt erreichen will.

Von Reinhold Radloff

Schon vor vielen Jahren sprang die Faszination Bergrennen vom Vater auf den Sohn über. Jetzt wagte Matthias Kraus aus Konradshofen den letzten Schritt: Er kaufte sich einen eigenen Rennwagen, holte sich eine Lizenz und meldete sich für das Mickhauser Bergrennen 2022 an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

