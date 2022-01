Mickhausen

10:39 Uhr

Nach erneuter Sichtung: Experten rätseln über Herkunft des Stauden-Kängurus

Plus Mehrfach wird in den letzten Tagen ein Känguru in den Stauden gesichtet. Polizei und Experten rätseln, woher das Tier stammen könnte. Es gibt mehrere Theorien.

Von Norbert Staub

Dass ein Känguru in den Stauden unterwegs ist, daran zweifelt inzwischen kaum noch jemand. In dieser Woche tauchten wieder Bilder und Berichte von Menschen auf, die das Tier bei Mickhausen gesehen haben, darunter auch ein Jäger. Aber woher stammt das Tier?

