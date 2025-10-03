Betrunkener fährt bei Mickhausen gegen einen Baum

Betrunken einen Unfall gebaut, hat am Donnerstag ein 44-jähriger Autofahrer. Er war laut Polizei gegen 20.35 Uhr mit seinem Kleintransporter auf der Kreisstraße A13 zwischen Mickhausen nach Langenneufnach unterwegs. Im Waldbereich kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baumstumpf. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls haben die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt, dass der Fahrer alkoholisiert war.

Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,44 Promille, wie die Polizei mitteilt. Bei dem 44-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Seinen Führerschein haben die Polizisten sichergestellt. Er wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Kleintransporter wurde durch den Zusammenprall mit dem Baumstumpf erheblich an der Fahrzeugfront beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 7500 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen einer Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen. (mjk)