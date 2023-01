Neufnarria kommt aus der Pause: Das rot-weiße Narrenschiff startet wieder

Die Neufnarria eröffnet nach zwei Jahren Zwangspause die Faschingssaison am kommenden Samstag mit dem Krönungsball.

Die Faschingsgesellschaft Neufnarria startet am kommenden Samstag, 7. Januar, startet in Mittelneufnach mit dem Krönungsball die neue Faschingssaison. Beginn ist um 20 Uhr, Saaleinlass ab 19 Uhr. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Höhepunkt beim Krönungsball im Gemeindezentrum ist neben den Darbietungen der Garden und des Elferrats natürlich die Inthronisation des neuen Prinzenpaars Simon I. und Lisa I.. Neben den fünf eigenen Bällen gibt es auch zahlreiche Auswärtsauftritte.

"Mal sehen, ob wir Fasching noch richtig können", lacht Neufnarrias Präsident Michael Huber bei den Aufbauarbeiten im Gemeindezentrum Mittelneufnach. Aber so richtig zweifelt er natürlich nicht. Dazu ist die Freude nach zwei Jahren Pause einfach zu groß unter den über 60 Aktiven des Faschingsvereins. Auch das neue Prinzenpaar Lisa Smetana und Simon Leinauer wissen genau, wie der Hase im Fasching läuft. Beide sind schon seit Jahren bei der Neufnarria in der Garde beziehungsweise im Elferrat aktiv dabei.

Fasching in Mittelneufnach: Übers Programm wird nichts verraten

Die drei Garden üben bereits seit Ende Mai fleißig und auch der Elferrat feilt an seiner Einlage. Über das Programm wird vorab traditionell nichts verraten. Das ist immer eine Überraschung für das Publikum. Ein richtiges Motto gibt es auch diesmal nicht.

Für die kommenden Wochen ist der Auftrittskalender schon sehr gut gefüllt. Die eigenen Veranstaltungen finden alle im Gemeindezentrum Mittelneufnach statt. Nur eine Woche nach dem Krönungsball folgt am Freitag, 13. Januar, das Elferratstreffen. Ganz neu im Programm ist der Showtanzabend der Garden "Saturday Night Fever" am Samstag, 14. Januar, bei dem zahlreiche Garden ihre Tänze darbieten. Der traditionelle große Hofball ist am Samstag, 4. Februar, geplant und mit dem Kehraus am Dienstag, 21. Februar, endet schließlich die Saison.