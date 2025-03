Kiosk-Besitzer wehrt sich: Das sagt die Polizei

Als am Mittwoch plötzlich ein Mann im Kiosk von Armin Heinrich in Königsbrunn steht und mit dem Einsatz eines Messers droht, reagiert dieser schnell. Auf die Geldforderung des Täters geht er nicht ein, zeigt ihm dafür seinerseits ein Messer, das er hinter der Ladentheke aufbewahrt. Daraufhin flüchtet der Räuber unverrichteter Dinge aus dem Laden. Die Polizei rät in solchen Fällen jedoch davon ab sich zu wehren.

