Vor dem Abbruch kommt die Wiederverwendung: Das ist der aktuelle Stand an der Grundschule Nord

Im Hof an der Heidestraße liegen auf großen Haufen Holzplatten und Metallteile, daneben stehen aber auch Metallkörbe, fein säuberlich gefüllt mit Fließen und Terrazzo-Platten. Der alte Westflügel, der letzte Gebäudeteil der alten Königsbrunner Grundschule Nord, die bei ihrer Eröffnung 1960 König-Otto-Schule hieß, wird demnächst abgerissen. Hier wird nicht einfach Material zur Entsorgung oder für Recycling getrennt. Bei einem Rundgang kann man erleben, wie die effiziente Wiederverwendung von Bauteilen – der aktuelle Begriff dafür lautet „Zirkuläres Bauen“ – heute geht.
Königsbrunn
