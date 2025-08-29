Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Nachhaltiges Bauen in Königsbrunn: So wird der Westflügel der Grundschule Nord zum Materiallager fürs Forum

Königsbrunn

Vor dem Abbruch kommt die Wiederverwendung: Das ist der aktuelle Stand an der Grundschule Nord

Vor dem Abriss des Westflügels der alten Grundschule Nord wird brauchbares Baumaterial gesichert. Königsbrunner könnten ihm in einigen Jahren wieder begegnen.
Von Hermann Schmid
    • |
    • |
    • |
    In den Fluren und Stiegenhäusern der Grundschule West waren mehr als 3000 Terrazzo-Bodenfliesen und über 12.000 schmale Wandfliesen verbaut. Sie werden möglichst sorgfältig ausgebaut und für eine spätere Verwendung im künftigen Kulturzentrum "Forum" aufbewahrt.
    In den Fluren und Stiegenhäusern der Grundschule West waren mehr als 3000 Terrazzo-Bodenfliesen und über 12.000 schmale Wandfliesen verbaut. Sie werden möglichst sorgfältig ausgebaut und für eine spätere Verwendung im künftigen Kulturzentrum "Forum" aufbewahrt. Foto: Hermann Schmid

    Im Hof an der Heidestraße liegen auf großen Haufen Holzplatten und Metallteile, daneben stehen aber auch Metallkörbe, fein säuberlich gefüllt mit Fließen und Terrazzo-Platten. Der alte Westflügel, der letzte Gebäudeteil der alten Königsbrunner Grundschule Nord, die bei ihrer Eröffnung 1960 König-Otto-Schule hieß, wird demnächst abgerissen. Hier wird nicht einfach Material zur Entsorgung oder für Recycling getrennt. Bei einem Rundgang kann man erleben, wie die effiziente Wiederverwendung von Bauteilen – der aktuelle Begriff dafür lautet „Zirkuläres Bauen“ – heute geht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden