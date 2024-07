Der Altbau der Grundschule Nord kann abgerissen werden

Auch nach dem Abriss soll der Altbau der Grundschule Nord für Königsbrunn noch einen Nutzen haben. Das erklärte Bauamtsleiter Werner Lohmann in der jüngsten Sitzung dem Stadtrat. Dass der West-Trakt überhaupt schon abgerissen werden kann, steht nun endgültig fest. Eine Weiternutzung wäre nur mit teurer Instandsetzung möglich. Dennoch wurde im Frühjahr die Option diskutiert, während der Sanierung der Awo-Kita in der Füssener Straße manche Gruppen vorübergehend dort unterzubringen. Im Mai stand dann fest: Die Rappelkiste kommt vorübergehend im Seniorenheim unter. Nun gibt es eine weitere Übergangslösung.

Urban Mining: Landet ein Stück Grundschule in Königsbrunns Forum?

Wie Lohmann im Stadtrat mitteilte, könne der Kindergarten Räume der Mittelschule in der Römerallee nutzen, nachdem die Klassen der Fritz-Felsenstein-Schule, die dort aktuell lernen, sie nicht mehr brauchen. Und wie soll der abrissreife Altbau der Grundschule der Stadt helfen? Lohmann: „Wir wollen den West-Trakt als Urban Mining für das Forum verwenden.“ Urban Mining oder Stadtschürfung bedeutet, dass Wertstoffe aus Gebäuden und Infrastruktur nach Möglichkeit aufbereitet und wiederverwendet werden. Material aus dem alten Grundschul-Gebäude könnte also in Königsbrunns Großprojekt mit Veranstaltungssaal, Café und Museen landen, das voraussichtlich vom Bundesbauministerium mit einer Summe in deutlich zweistelliger Millionenhöhe gefördert wird.

Landen hier, im neuen Forum in Königsbrunn, Materialien aus dem alten Grundschul-Gebäude? Foto: Steimle Architekten