Überraschungen rund um die Uhr

Auf dem Parkplatz vor „Hernas Supermarkt“ in der Bobinger Siedlung steht jetzt ein Retouren-Automat. Wer will, kann dort rund um die Uhr Päckchen kaufen, die Kunden an den Lieferanten zurückgeschickt haben. Doch was genau fasziniert die Menschen daran?

Es ist die Neugier, die Spannung. Was mag wohl in den Päckchen sein? Auf den Paketen kann man Gewicht, Lieferdienst und Datum erkennen und aufgrund der Form schon Vermutungen anstellen, aber so wirklich eine Ahnung hat keiner. Kevin Blank, Leiter von „Hernas Supermarkt“, füllt den Automaten täglich nach und berichtet, dass seine Mitarbeiter und viele Kunden sich schon Pakete geholt haben. „Gerade viele Ältere sind interessiert, was mich sehr gewundert hat“, sagt er. Text/Bild: Juenna Fiola