Dehner will im Frühjahr wiedereröffnen

Vor knapp zwei Monaten begannen zwischen der Guldenstraße und der Hunnenstraße in Königsbrunn die großen Bauarbeiten. Das alte Hochtief-Betonwerk wurde abgerissen, dort soll eine Markthalle des Unternehmens Globus entstehen. Das Selbstbedienungs-Warenhaus wäre das Erste seiner Art in Schwaben. Dehner bleibt auf dem Gelände, jedoch soll für den Fachmarkt ein neues Gebäude errichtet werden. Das ist der aktuelle Stand.

„Der Bestandsmarkt wurde bereits vollständig abgebrochen, die Bauarbeiten für den neuen Markt haben begonnen“, erklärt das Unternehmen Dehner. Fünf Wochen habe man gebraucht, um den alten Fachmarkt mit rund 5.000 Quadratmeter Verkaufs- und Lagerfläche sowie etwa 5.000 Quadratmeter Parkplätzen – das entspricht etwa 1,4 Fußballfeldern – abzureißen. In diesem Zeitraum wurde das Abbruchmaterial zudem sortiert, abtransportiert und fachgerecht entsorgt, ergänzt Daniel Hafner, Geschäftsführer vom zuständigen Abbruchunternehmen Hafner und Baumgartl aus Königsbrunn.

Der neue Dehner-Fachmarkt wird sich energetisch und optisch vom Alten unterscheiden

„Die Eröffnung wird im Frühjahr 2026 zu Beginn der Gartensaison erfolgen“, sagt Dehner. „Es wird ein zukunftsorientierter, kundenfreundlicher und moderner Markt entstehen, der sich sowohl architektonisch als auch energetisch vom vorangegangenen Markt unterscheiden wird.“

Auch am Hochtief-Gelände sei man gut vorangekommen, so Hafner. Innerhalb von vier Wochen habe man die 15.000 Quadratmeter Dachfläche manuell abgebaut. „Und parallel innerhalb von sechs Wochen 6.000 Quadratmeter Hallenfläche mit Bodenplatte und Fundamente abgebrochen.“ Aktuell werden etwa 8000 Kubikliter abgebrochener Beton - das sind in etwa drei gefüllte olympische Schwimmbecken – aus den beiden Baumaßnahmen zerkleinert und mithilfe der eigenen Brechanlage zu Recyclingbaustoff aufbereitet.

Der recycelte Beton der abgerissenen Gebäude wird in der neuen Straße verwendet.

Dieser Schritt sei einerseits wichtig, betont Hafner, da der recycelte Beton als Unterbau für die neu entstehende Straße verwendet werden soll. Andererseits fehle aktuell auch der Platz, die restlichen Bauten abzutragen und den Betonabbruch der anderen Abbruchabschnitte weiterzuverarbeiten.