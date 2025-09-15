Mehr Sicherheit für Eltern und Kinder in Hiltenfingen         

Schule und Kindergarten bilden zusammen mit dem Rathaus und der Mehrzweckhalle das Herzstück der Gemeinde. Südlich davon entsteht gerade der Neubau der Mittagsbetreuung. Folgerichtig wurde dort auch der Spielplatz des neuen Kindergartens und ein großer Parkplatz für Lehrerinnen und Lehrer, sowie Erzieherinnen und Bedienstete der Gemeinde angelegt, der auch für Veranstaltungen der Vereine in der Mehrzweckhalle zur Verfügung steht. Zu diesem Parkplatz gibt es eine Autozufahrt von der Ahorn- und Fichtenstraße, der Rest des Johann-Michael-Demmler-Wegs ist nur für Fußgänger und Radfahrer ausgebaut. Zur besseren Anbindung der Wohngebiete im Süden wird der Geh- und Radweg nun über die Parkplatzzufahrt hinaus verlängert.

