Zweitägiges Jahreskonzert des Musikvereins im Bürgersaal 

Das Jahreskonzert des Musikvereins Obermeitingen füllte den Bürgersaal gleich zweimal. Nach der Vorstellung am Samstagabend durften die Bambinis als Vorband am Sonntagnachmittag die zweite Auflage eröffnen. Der Grund für die Doppelaufführung war nicht nur, dass die Bambinis noch zu jung für eine Abendgala sind, sondern auch der große Besucherandrang. Die Bambinis sind sieben Mädchen und zwölf Buben aus den dritten und vierten Klassen, die in der Musikschule Lechfeld unter Martin Wiblishauser ausgebildet werden.

Die Jugendkapelle mit Dirigentin Karina Schönberger

Seit eineinhalb Jahren leitet Karina Schönberger das Nachwuchsorchester und führt es an die Jugendkapelle heran. Bei ihrem zweiten Auftritt bei einem Jahreskonzert zeigten sie sich selbstbewusst mit den durchaus anspruchsvollen Stücken „Thunderbolt Peak“ und „Slidin´the Blues“. Zehn dieser jungen Musiker waren im vergangenen Jahr besonders fleißig und erhielten Urkunden und Ansteckplaketten für freiwillige Leistungsprüfungen. Die höchste Auszeichnung erreichte Eva Wiblishauser. Sie hat am Bläserlehrgang D3 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) mit ihrem Instrument Waldhorn mit sehr gutem Erfolg (Note 1,33) teilgenommen und damit das ASM-Bläserabzeichen in Gold verdient.

Bis zur Pause spielten Musiker der Jugendkapelle beim großen Blasorchester mit

Karina Schönberger leitet auch die Jugendkapelle als Nachfolgerin von Wolfgang Forster, der sich als interessierter Zuhörer von deren Fortschritt überzeugen konnte. Die 22 jungen Musikerinnen und Musiker beeindruckten mit ihrer Intonation der „Westridge Overture“, dem „Hymnsong on Philip Bliss“ und der „Beguine for Band“, einer Art Liebeswerbung. Die Jugendkapelle ist inzwischen so gut, dass acht von ihnen schon beim großen Blasorchester mitspielen durften. Zumindest bis zur Pause, um den Jugendschutz zu beachten. Im großen Orchester spielten auch Karina Schönberger und die beiden Vereinsvorsitzenden Michael und Georg Weihmayer mit. Dirigent ist seit der Coronapause Robert Sibich. Er ist der achte musikalische Leiter der 1986 mit 25 aktiven Jungmusikern gegründeten Musikkapelle. Sibich hat an der Musikhochschule Augsburg Tuba und Blasorchesterleitung studiert und ist ein ausgesprochener Experte für Brass-Band-Musik. Seine Perfektion bei der Probenarbeit zahlte sich beim Jahreskonzert mit einer Reise in die Welt der Musik aus.

Dirigent Robert Sibich und das Blasorchester begeisterten beim Konzert.

Von den Sphärenklängen des Weltraums bei „Columbus“ und der „Legend of Maracaibo“ führte Sibich sein Ensemble in die böhmische Musik des Komponisten Julius Fucik und schließlich in die „Prager Gassen“ mit einer Polka von Jaroslav Zeman. Bilder von orientalischen Ländern entstanden in den Köpfen des Publikums bei „Selections of Aladdin“ mit hervorragenden Interpreten an den Blasinstrumenten. Die Schlagwerker hatten ihren großen Auftritt beim Finale mit dem „Funk Attack“. Die Zuhörer waren an beiden Tagen begeistert und die rund 50 Musiker des Orchesters froh und stolz über ihre Leistung. „Wir haben die Stücke erst beim Konzert in ganzer Länge durchgespielt, weil in den Proben immer noch an einzelnen Passagen gefeilt wurde“, sagten Michael und Georg Weihmayer.