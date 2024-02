Drei Orchester, zwei Konzerte und zwei Premieren in Obermeitingen

Der Obermeitingen Musikverein führt sein Jahreskonzert gleich zweimal als Premiere auf. Zum Schluss gibt es sogar eine besondere

Bei den traditionellen Jahreskonzerten des Obermeitinger Musikvereins gab es 2024 gleich zwei Premieren, eine am Samstagabend und eine am Sonntagnachmittag. Beide Male stand Karina Schönberger am Dirigentenpult: Am Samstagabend gab sie als neue Leiterin ihr Debüt mit dem Jugendorchester und am Sonntagnachmittag hatten ihre 'Bambinis', die Gruppe der jüngsten MusikerInnen des Vereins, ihren ersten Auftritt vor Publikum.

Landsbergerin Instrumentallehrerin hat einen guten Draht zu den Kindern

Die Instrumentallehrerin Karina Schönberger kümmert sich seit dem vergangenen Herbst um den musikalischen Nachwuchs des Musikvereins Obermeitingen. Sie liebt die Dynamik in der Zusammenarbeit mit den jungen Musikern und freut sich über deren Spielfreude: „Da kommt immer ganz viel Energie“, sagt sie. Die Landsbergerin hat einen guten Draht zu den Kindern. Die launigen Texte, mit denen die jugendlichen Musiker durch das Programm führten, hatte sie geschrieben, und bewies damit, dass sie sich selbst auf die Schippe nehmen kann.

Beeindruckt zeigte sich Schönberger von der Leistung der Bambinis, die zum Teil erst seit einem Jahr spielen und bisher nur fünf bis sechs Noten beherrschen: „Dennoch erschaffen sie gemeinsam eine schöne Musik, da macht dann das Üben viel mehr Spaß,“ sagte sie aus eigener Erfahrung. Sie hat früher selbst im Obermeitinger Jungendorchester gespielt. Folgerichtig bekamen Julian Hanft, Raphaela Lichtblau und Leopold Gawron im Rahmen des Konzerts ihre Urkunden für das Leistungsabzeichen in Bronze und Judith Arnold die Urkunde für das Leistungsabzeichen in Silber überreicht.

Auch die jungen Mitglieder des Vereins zeigten beim Jahreskonzert in Obermeitingen ihr Können. Foto: Doris Wiedemann

Zum Ende wurde ein "Spieler des Turniers" ernannt

Die Früchte der professionellen Leitung des Blasmusikorchesters durch Robert Sibich machte sich bei den beiden Konzerten ebenfalls bemerkbar. Die Investition in den Dirigenten lohne sich, sagte Vorstand Weihmayer, und im Konzert bestätigte sich das. Aufhorchen ließ nicht nur das zeitgenössische indianisch-inspirierte "Mazama". Auch anderen Stücke, von der Washington Post bis zu den Variationen des Morgensterns, kamen beim Publikum gut an.

Zum Schluss erhielt Michael Weihmayer eine besondere Auszeichnung. Als Vorstand des Musikvereins Obermeitingen war er für die Organisation der Jahreskonzerte, aber für zur Vorbereitung der Konzerte, etwa das Probenwochenende, verantwortlich. Außerdem war er als Vater zweier Nachwuchsmusiker in das Geschehen involviert und spielte zudem selbst auf seiner Tuba mit. Für diese Leistung wurde er zum "Spieler des Turniers" ernannt.

