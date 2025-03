Unbekannter schmeißt Blitzer um

So war die Verkehrsüberwachung nicht geplant. Am Donnerstag überwachte die Verkehrspolizeiinspektion die Geschwindigkeit auf der B17 in Fahrtrichtung Landsberg. Gegen 20.45 Uhr beschädigte laut Polizei ein bislang unbekannter Täter das Messgerät, welches auf Höhe Oberottmarshausen im Grünstreifen neben der B17 aufgebaut war. Offenbar hielt ein Verkehrsteilnehmer auf dem Seitenstreifen und warf das Messgerät um. Der genaue Schaden am Messgerät wird derzeit geklärt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Störung öffentlicher Betriebe. Zeugen, die ein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2010 zu melden. (mjk)

