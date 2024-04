Unfallflucht: Polizei sucht nach Zeugen

In Schwabmünchen hinterließ ein alkoholisierter Autofahrer beim Ausparken einen Schaden. Sein Pech: Er wurde beobachtet.

Zwei Unfallfluchten beschäftigten die Schwabmünchner Polizei am Mittwoch. Bei einem Vorfall war Alkohol im Spiel.

In der Fuggerstraße wurde gegen 17.50 Uhr beobachtet, wie ein Auto beim rückwärts Ausparken gegen eine Straßenlaterne stieß. Der Fahrer stieg kurz aus, um sich den Schaden anzusehen und fuhr anschließend weg. Anhand des Kennzeichens kam die Polizei auf den Fahrzeughalter. Bei der Kontrolle vor Ort bemerkten die Beamten, dass der 28-jährige Fahrer Alkohol getrunken hatte. Ein Test ergab einen Wert von 0,82 Promille. Deshalb wurde zusätzlich eine Blutentnahme angeordnet.

Gegen den 28-Jährigen wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden an der Laterne und dem Auto wird insgesamt auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Mercedes in der Wertachau angefahren

Doppelt so hoch dürfte der Schaden sein, der am Mittwoch zwischen 15.10 und 17.50 Uhr im Zehnangerweg in der Wertachau entstanden ist. Dort wurde ein Mercedes an der linken Fahrzeugfront angefahren. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)