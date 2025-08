„Mit einem lachenden und einem weinenden Auge“: Pfarrerin verlässt nach elf Jahren Königsbrunn

Nach elf Jahren in Königsbrunn wird Pfarrerin Elisabeth Knopf gegen Ende des Monats Königsbrunn verlassen und etwa 100 Kilometer nördlich der Brunnenstadt eine neue Stelle im Dekanat Weißenburg antreten. Ende Juli wurde sie in einem Gottesdienst in St. Johannes verabschiedet, dabei von ihren aktuellen Aufgaben entpflichtet und für die künftigen gesegnet. Im Gespräch mit unserer Redaktion skizziert sie ihren neuen Wirkungskreis und blickt zurück auf die Jahre in Königsbrunn.

Nach zehn Jahren auf einer Pfarrstelle erhalten evangelische Geistliche, so berichtet Elisabeth Knopf, einen Hinweis, dass nun bald die Zeit für einen Wechsel komme. Zwar könne man auch länger in einer Gemeinde wirken, aber spätestens nach 15 Jahren sei dafür die erneute Zustimmung des jeweiligen Kirchenvorstands nötig. Im Amtsblatt habe sie zufällig über die freie Stelle im nahen Mittelfranken gelesen, ein Telefongespräch mit der dortigen Dekanin klang vielversprechend. „Die Chance wollte ich nutzen“, sagt Elisabeth Knopf.

Königsbrunner Pfarrerin freut sich auf Arbeit mit fränkischer Landjugend

Sie wird nun zwei Kirchengemeinden mit insgesamt etwa 1300 Protestanten betreuen, in Oberhochstatt, einem zur Stadt Weißenburg gehörenden Ort, und im angrenzenden Burgsalach. Reizvoll findet sie, dass ihr neuer Wirkungskreis sowohl ländlich als auch städtisch geprägt sei. In beiden Orten gebe es sehr aktive Gruppen der evangelischen Landjugend, sie freue sich schon auf die Zusammenarbeit. Zudem böten Kitas auch die Möglichkeit, Kontakte zu Familien zu knüpfen. „Es klang nach einer aktiven, offenen Gemeinde, die etwas gestalten will“, so ihr Eindruck. Im Dekanat Weißenburg werde auch ein Konfi-Camp organisiert, allerdings nur für vier Tage. In Königsbrunn war sie jeden Sommer mit Konfirmanden und Konfi-Team für mindestens zehn Tage auf einem Campingplatz bei Grado an der italienischen Adria.

Das alljährliche Konfi-Camp und das Zusammenwirken im Team nennt sie auch auf die Frage nach den stärksten Eindrücken ihrer Zeit in Königsbrunn. Als Betreuer sind Jugendliche und junge Erwachsene mit dabei, „die Gruppe verändert sich von Jahr zu Jahr, trotzdem hält das Team super zusammen“. Besonders bewegend sei für sie gewesen, wenn sich einzelne Teilnehmer im Konfi-Camp haben taufen lassen.

Evangelische und katholische Kirche arbeiten in Königsbrunn zusammen

Auch die Zusammenarbeit der evangelischen und katholischen Teams bei der ökumenischen Kinderbibelwoche, die Vorbereitung und die Aufführung der Theaterstücke, hinterließen bei Elisabeth Knopf besondere Eindrücke. Das sei ein Bereich, da habe sie gespürt, „dass es nicht so leicht ist, zu gehen“. Als Pfarrerin Knopf 2014 nach Königsbrunn kam, waren ökumenische Kontakte hier schon etabliert und wurden seitdem weiter vertieft. Den ökumenischen Gottesdienst im Festzelt der Gautsch – der heuer einem Dart-Turnier weichen musste – sei für sie immer eine gute Gelegenheit für Gemeinsamkeit gewesen. Und Anfang Dezember letzten Jahres, als die Katholiken mit der Adveniat-Auftaktveranstaltung sehr beschäftigt waren, habe sie beim Adventsmarkt vor St. Johannes aus der geplanten „katholischen Bude“ spontan mit Alwin Furch eine „ökumenische Bude“ gemacht, in der Weihrauch und Rosenkränze neben evangelischen Gesangbüchern und Marmelade angeboten wurden.

Auch Bürgermeister Franz Feigl gab Pfarrerin Knopf die besten Wünsche der Stadt mit auf den Weg in die neue Wirkungsstätte. Foto: Sabine Leimer

So habe sie bei der Verabschiedung in St. Johannes deutlich gespürt, was es heißt: „Man geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge“. Aber in Weißenburg ist sie nicht aus der Welt, Kontakte werden bleiben. So ist Elisabeth Knopf zum Abschluss des Gesprächs eines wichtig: Ihre Amtseinführung in der Kirche St. Martin in Oberhochstatt findet am Sonntag, 21. September, um 14 Uhr statt und nicht, wie irrtümlich im evangelischen Gemeindebrief gedruckt, um 17 Uhr.

Im Abschiedsgottesdienst in St. Johannes erhielt Pfarrerin Elisabeth Knopf von der Jugend dieses Erinnerungstuch. Foto: Sabine Leimer