7 Uhr morgens vor der Grund- und Realschule in Bobingen. Markus Weber und Wolfgang Feigl stehen in der Morgensonne. Es ist die erste Schulwoche. Die beiden Polizisten der Polizeiinspektion Bobingen achten im neuen Schuljahr auf einen sicheren Schulweg. An diesem Morgen haben sie aber zunächst nicht etwa Raser im Visier, sondern Eltern.

Jennifer Kopka