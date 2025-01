Nun grenzen die Verantwortlichen etwas genauer ein, wann die Postbank-Filiale in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn neben dem Norma-Supermarkt schließen wird: im zweiten Quartal dieses Jahres, teilt ein Sprecher mit. Das genaue Datum werde, sobald es feststehe, mit Aushängen und Handzetteln in der Filiale kommuniziert.

