Absolventen verabschieden sich von Realschule

„Selige Sehnsucht“ nach dem, was infolge dieses bedeutsamen Tages kommen mag, treibt vielleicht so manchen Absolventen der Via-Claudia Realschule Königsbrunn nun an. Auf das genannte Gedicht von J.W. Goethe folgte die Begrüßung durch Natascha Krüger-Gruber, der zweiten Konrektorin der Realschule. 81 Absolventinnen und Absolventen erhielten am 19. Juli in der Singoldhalle Bobingen ihr lang ersehntes und hart erarbeitetes Abschlusszeugnis.

Ermutigende, aber auch zu Respekt und Anstand mahnende Worte fand Franz Feigl, Erster Bürgermeister der Stadt Königsbrunn, für die Schulabgänger. Feiern sollen sie sich und ihren Erfolg. Echten Erfolg fände man aber nur in den Dingen, die man gerne tut. So gab er seinem jungen Publikum mit auf den Weg, persönliche Stärken zu finden und etwas aus diesen zu machen – dann käme auch der gewünschte Erfolg, der so viel mehr sei als monetärer Besitz.

Schule ist mehr als nur Noten

Nach dem Auftritt zweier Turnerinnen aus der sechsten Jahrgangsstufe trat Realschuldirektor Peter Schwarz an das Rednerpult. Mit Stolz verkündete er, dass 91 Prozent der zur Prüfung zugelassenen Schülerinnen und Schüler heute ihre Mittlere Reife erhalten. Bei zehn Prüflingen stehe sogar die Eins vor dem Komma. Er betonte aber auch, dass Schule mehr sei als nur Noten. Gemeinsame Fahrten und Ausflüge bildeten auch die Persönlichkeit und hinterlassen unvergessliche Erinnerungen an die Schulzeit. Angelehnt an die Abschlussfahrt zum Gardasee verabschiedete sich Schwarz mit den Worten „Euer Schulleiter sagt ciao“ von den diesjährigen Absolventen.

An seine Rede schloss sich ein Auftritt der Tanzgruppe „The Champions“, die sich aus vier Schülerinnen der siebten Jahrgangsstufe zusammensetzte, an. Die Elternbeiratsvorsitzende Claudia Suckert verglich die Schulabgänger mit ungeschliffenen Diamanten, deren Facetten erst noch ausgearbeitet werden müssten, sodass sie funkeln können.

Schulleiter nimmt Meinungen und Anliegen der Schüler ernst

Worte des Dankes fanden die Schülersprecherinnen Angelina Zimmermann und Cansu Cinar, die betonten, wie wichtig die Unterstützung durch Eltern und Lehrkräfte in den vergangenen Jahren und wie turbulent die nun zurückliegende Schulzeit gewesen sei. Herzlich verabschiedeten sie sich von ihrem Schulleiter, der auch in schwierigen Zeiten Unterstützer und Fürsprecher der Schülerschaft gewesen sei. Er habe ihnen stets das Gefühl gegeben, dass ihre Meinungen und Anliegen wichtig seien. Menschlichkeit und die soziale Entwicklung seiner Schülerinnen und Schüler seien ihm immer wichtiger gewesen als die akademischen Erfolge. Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern führten die Schülersprecherinnen vor Augen, dass sie die gemeinsam durchlebte Schulzeit für immer verbinden werde, auch wenn nun ein neues Kapitel in ihrem Leben beginne.

Drei Schüler mit überragenden Leistungen

Es folgte einer von drei Songs der Schulband, die mit ihrer leidenschaftlichen und mitreisenden Art das Publikum begeisterte. „Applaus Applaus“ leitete treffend zur Ehrung der Jahrgangsbesten über. Die Schüler Elias Frank (Notendurchschnitt:1,18), Elias Pfeilstätter (1,25) und Lukas Herrmann (1,27) wurden als überragende Absolventen des Jahrgangs von Bürgermeister Franz Feigl und Schulleiter Peter Schwarz ausgezeichnet.

Den bedeutendsten und emotionalsten Programmpunkt bildete die Zeugnisübergabe. Namentlich aufgerufen betrat ein Absolvent nach dem anderen die Bühne, bekam unter Applaus und Jubel der Eltern, Mitschüler und Lehrkräfte das Abschlusszeugnis durch den jeweiligen Klassenleiter überreicht. Im Anschluss wurde auf einem letzten gemeinsamen Foto der jeweiligen Klasse dieser Meilenstein im Leben der Absolventinnen und Absolventen für immer festgehalten. Gelöst, stolz und von den Klängen der Schulband untermalt verließen die Schulabgänger mit ihren Familien den Festsaal, um im Foyer die Feierlichkeit mit Getränken und Häppchen ausklingen zu lassen.