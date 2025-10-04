Bis zu 60 Kilogramm: Riesenkürbisse vom Elektromeister

Los ging's auf dem Misthaufen. Dort pflanzte Tobias Stegmann seinen ersten Kürbis. Mittlerweile ist aus dem Hobby eine Leidenschaft geworden. Und ein Geschäft. Der gelernte Elektromeister hat seit 2021 einen eigenen Kürbisstand in Hiltenfingen.

Fasziniert hat ihn seit jeher die Vielfalt. „Es gibt so viele verschiedene Sorten. Und gleichzeitig ist jeder einzigartig, weil einfach jeder anders wächst und ausschaut“, sagt Stegmann. Der gesamte Anbau ist Handarbeit. Zuerst werden kleine Töpfe mit Anzuchterde bestückt, dann werden die Kerne eingepflanzt. „Wenn die Pflänzchen groß genug sind, und die Eisheiligen vorbei sind, werden sie ausgepflanzt. Den Rest soll dann eigentlich die Natur machen“, sagt der 33-Jährige.

Der Kürbiszüchter aus Hiltenfingen hat zwei Lieblingssorten

Stegmann pflanzt die Sorten Atlantic Giant und Roter Zentner an. Diese gehören zu den Riesenkürbissen. „Ich bin schon mehr an den großen Kürbissen interessiert als an den Zierkürbissen“, erklärt er. Bekannte Kürbissorten wie der Butternut-Kürbis hat er nicht im Angebot. „Hauptsächlich, weil es von diesen schon viele gibt und viele andere diese anbauen. Deswegen muss ich die nicht auch noch anbauen.“ Denn zahlreiche Landwirte und Hofläden im Augsburger Land bieten Kürbisse zum Verkauf. Im Sortiment haben sie verschiedene Sorten kleiner und großer Zierkürbisse und Speisekürbisse wie Butternut, Muscat oder Casperta.

Die Sorten Atlantic Giant und Roter Zentner sind Speisekürbisse. „Die kann man zum Essen verwenden, zur Deko oder eben auch zum Schnitzen“, sagt Stegmann. Die Größe der Kürbisse ist immer unterschiedlich. Stegmann bietet sowohl große als auch kleine Kürbisse an. „Der Größte, den ich in diesem Jahr hatte, war 60 Kilogramm schwer.“ Eine Kürbissorte, die sich besonders für das Schnitzen an Halloween eignet, gibt es laut dem 33-Jährigen nicht. Sein Favorit ist der Atlantic Giant. „Der hat eine sehr harte Außenschale und ist deswegen formstabil.“

Wie sich das Kürbisgeschäft verändert hat

Stegmann beobachtet, wie sich das Geschäft an den Kürbisständen in den letzten Jahren verändert hat. „Ich glaube, dass das immer mehr Leute machen. Früher gab es nur große Lohnunternehmen. Und jetzt sind auch viele kleine Anbieter.“ Aber wo gibt es die besten Kürbisse? Ob sie bei einem Bauernhof oder im Supermarkt gekauft werden, hängt nach Stegmann von den eigenen Vorlieben ab. „Es kommt halt darauf an, worauf man selbst das Augenmerk legt.“ Etwa, wen man mit einem Einkauf unterstützt. Oder wie und wo ein Kürbis angebaut wird. Oder wie nachhaltig der Transport ist.