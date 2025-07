Angst überwinden und neue Mobilität gewinnen

Für Gertrud Joas war es ein großer Schritt zurück in die Selbstständigkeit: Bei über 30 Grad kam die 90-Jährige zum Rollatorführerschein auf den Bobinger Rathausplatz, trotz Hitze und trotz einer traumatischen Erinnerung. Denn der Schreck durch einen Sturz beim Busausstieg vor zwei Jahren sitzt ihr immer noch in den Gliedern: „Mein Ziel ist, wieder ohne Angst Bus fahren zu können“, sagt sie entschlossen. „Denn damit bin ich mobil und muss nicht daheim sitzen bleiben.“ Mit ihr nahmen acht weitere Seniorinnen, im Schnitt knapp 87 Jahre alt, an dem Kurs teil, den der Seniorenbeirat der Stadt Bobingen, die Sozialstation Bobingen und die Deutsche Verkehrswacht Augsburg gemeinsam organisiert hatten. Unterstützt wurden sie vom Gesundheitshaus Stein & Mayr und dem Busunternehmen Bögler.

