Das ist die neue Volontärin der Schwabmünchner Allgemeinen

Die eine Heimat am Ammersee, die andere in Augsburg. Ihr neuer Arbeitsplatz liegt in der Mitte. Seit dem 11. November unterstützt Sarah Schöniger die Redaktion der Schwabmünchner Allgemeinen.

Aufgewachsen ist die 24-Jährige in Dießen am Ammersee. 2019 verschlug es sie für ein Sozialwissenschaftsstudium ins schöne Schwabenländle an die Universität Augsburg. Fast vier Jahre und eine Pandemie später stand zwar der Abschluss an, aber kein konkreter Plan, wo es danach hingehen soll. Einzelhandel, Gastronomie, App-Entwicklung, Social Media und Marketing, alles spannend - aber nicht das Richtige.

Das fand Sarah Schöniger erst durch das Ausschlussprinzip. An der Gastronomie und dem Einzelhandel gefiel ihr besonders der Umgang mit unterschiedlichen Menschen. Bei den digitalen Berufen war es die kreative Arbeit. Nur am Schreibtisch sitzen war nicht aktiv genug. Wenn sie aber den ganzen Tag nur auf den Beinen wäre, hätte sie Abends keine Energie mehr. Durchs Studium erweiterte sich ihr Interesse an den große gesellschaftlichen und politischen Fragen, durch ihr Ehrenamt als Turntrainerin in ihrem Heimatverein merkte sie aber auch, wie wichtig die kleinen Gemeinschaften sind. Erst als sie im Sommer 2023 an einem Workshop der Günter-Holland-Journalistenschule teilnahm, fügten sich die Puzzleteile zusammen: Der Lokaljournalismus bietet all das.

Journalistische Erfahrung sammelte Sarah Schöniger beim Landsberger Tagblatt

Der Entschluss war gefasst und dann ging es schon an die Arbeit. Bis Weihnachten schrieb sie ihre Bachelorarbeit und gab sie ab. Danach folgte ein zweimonatiges Praktikum beim Landsberger Tagblatt. Weiter ging es mit sechs Monaten als freier Mitarbeiterin und dem deutsch-französischen, journalistischen Projekt „Große Semaine“. Gleichzeitig schrieb sie Bewerbungen für ein Volontariat. Im Juni wurde sie schließlich bei ihrer Inspirationsgeberin angenommen, der Günter-Holland-Journalistenschule.

Die zweijährige Ausbildung zur Redakteurin begann zum ersten Oktober mit einem Einführungsmonat bei der Augsburger Allgemeinen. Gemeinsam mit fünf anderen Volontären lernte sie dort die theoretischen Grundlagen der journalistischen Arbeit. Seit einer Woche ist sie nun in der Schwabmünchner Redaktion und dort unter anderem für die Gemeinde Untermeitingen zuständig.