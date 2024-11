Unfall: Elfjähriger auf dem Schulweg in Königsbrunn angefahren

Ein elfjähriger Schüler ist in Königsbrunn angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, wurde er am Freitag in der Bürgermeister-Wohlfahrt-Straße auf Höhe der Hausnummer 40 erfasst. Der Schüler war nach dem Schwimmunterricht auf dem Weg zurück zur Realschule, als sich der Unfall ereignete.

Als der Elfjährige die Straße überqueren wollte, wurde er vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos erfasst. Dabei zog er sich eine Rippenprellung zu, während die Autofahrerin vom Unfallort floh. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Auto um einen silbernen Kompaktwagen, möglicherweise mit einem Frankfurter Kennzeichen.

Die Fahrerin wurde von Zeugen als eine circa 60- bis 70-jährige Frau mit kurzem bis mittellangem rotem Haar beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter Telefon 08234/96060 zu melden. (AZ)