Altes Rathaus: Jetzt geht es in die Detailplanung

Das Alte Rathaus wird saniert. Das steht fest. Wann? Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Zu exakten Aussagen lässt sich in der Stadtverwaltung schon lange niemand mehr hinreißen. Zu oft wurden Zeitpläne schon über den Haufen geworfen. Die ursprüngliche erste Zwölf-Millionen-Euro-Planung mit Glasanbau und großer Gastronomie wurden aus Kostengründen gar nicht erst angegangen. Seitdem wurde an einer Sparplanung getüftelt, die seit Kurzem fertig ist und mit etwa der Hälfte der Kosten zu Buche schlägt. Der Schwabmünchner Architekt Gerhard Birkle hat sie erstellt. Da die Stadt aber gerne und großzügig Fördergelder in Anspruch nimmt, muss sie vielen Wünschen und Anträgen der Geldgeber nachkommen. Das dauert. Immerhin sollen 60 bis 80 Prozent der Sanierungskosten als Zuschuss fließen. Doch, wie der jüngste Fall zeigt, kann ein solches Vorgehen sinnvoll sein und Kosten sparen.

Icon Galerie 19 Bilder Ein Rundgang durch das Alte Rathaus zeigt: Vieles ist marode, einiges aber auch erhaltenswert. Ein Foto-Rundgang.

So war es kürzlich der Wunsch der Regierung von Schwaben, dass ein auf die Sanierung von Baudenkmälern spezialisierter Architekt nochmals die Planung im Detail überarbeitet. Fachmann Clemens Frosch hat das zusammen mit Gerhard Birkle gemacht. „Clemens Frosch ist ein Segen für das Projekt“, sagt Birkle. Er habe seine Planung nicht umgeworfen, sondern lediglich verfeinert. „Es ist zwar schmerzlich, dass sich der Sanierungsbeginn nochmals um etwa sechs Monate verschoben hat, aber jetzt ist es viel besser. Das wir eines der schönsten Häuser in Schwabmünchen werden“, ist er sich sicher. Das Haus stehe seit elf Jahren leer, da dürfe es nun nicht auf ein paar Monate ankommen.

Frosch hat seine Änderungen in der jüngsten Sitzung des Stadtrates vorgestellt. „Wir mussten noch ein paar Belange der Denkmalpflege tiefer berücksichtigen. Aber dabei handelte es sich um Feinheiten“, sagte er. Der Architekt stellte Details vor wie die Farbe der Türzargen, die Fenstersprossen, ein vergrößertes Eingangspodest, den Verlauf der Lüftungsrohre und den Natursteinboden im Flur. Insgesamt hat die überarbeitete Planung nochmals eine sechsstellige Summe eingespart.

Die Bauzeit wird etwa zwei Jahre betragen

Jetz soll es dann in die Ausschreibung gehen. Bis Jahresanfang könnte feststehen, welche Firma zum Zug kommt, Baubeginn könnte also im Frühjahr sein. Man traut es sich allerdings nur noch im Konjunktiv zu schreiben. Wenn es dann allerdings einmal losgeht, ist der Zeitrahmen recht klar definiert: Alle Beteiligten gehen von einer etwa zweijährigen Bauzeit aus.

So soll es aussehen, wenn es fertig ist

Und so soll das Alte Rathaus aussehen, wenn es saniert ist:

Der Außenbereich wird um einen Fluchttreppen- und Aufzuganbau auf der Westseite (Richtung Eisdiele) ergänzt. Dort, wo sich aktuell auch der gemauerte Anbau befindet. Der Haupteingang bleibt an der Fuggerstraße im Osten und im Süden zum Stadtplatz hin soll es einen weiteren kleinen Eingang geben.

Im Erdgeschoss ist eine Abendgastronomie vorgesehen, der Gastraum bietet Platz für etwa 100 Menschen und ist durch eine mobile Wand abtrennbar. Zudem sind Personal- und Lagerräume vorgesehen.

Im ersten Stock gibt es vier große Zimmer für Vereine, Kultur und die Volkshochschule. Letztere kann dort beispielsweise ihre Kurse abhalten, die Vereine ihre Versammlungen. Auch ein kleines Bürgerbüro soll dort einziehen.

Das Dachgeschoss ist aktuell gar nicht ausgebaut. Dort soll ein Bürgersaal mit Bestuhlungsmöglichkeit für bis zu 115 Personen entstehen. Zusätzliche Besucherinnen und Besucher können auf der Galerie Platz finden. Dort könnten beispielsweise Jazz-Konzerte oder andere Kulturveranstaltungen stattfinden, für die die Stadthalle viel zu groß ist. Im Dach ist auch ein Raum fürs Catering vorgesehen. Der Dachspitz dient der Unterbringung von Technik wie der Lüftung.

Im Keller werden neue öffentliche Toiletten untergebracht, die vor allem für die Damen etwas größer werden sollen, als die bisherigen. Zusätzlich gibt es dort ein Behinderten-WC, das über den Außenaufzug im Anbau barrierefrei erreichbar sein wird. Die Außentreppe in der Nähe der Chocolaterie, die aktuell zu den Toiletten führt, verschwindet. Daraus wird eine ebene, gepflasterte Fläche werden, die den Zugang zum Stadtplatz vergrößert. Der öffentliche Zugang zu den Toiletten erfolgt dann über den neuen Anbau.

Zur Historie des Gebäudes:

Das Alte Rathaus ist ein sehr großes und prägendes Gebäude im Stadtzentrum. Es war früher viele Jahre Poststation und Gasthof, aber von 1934 bis 1979 auch Rathaus. Später zog die Agentur für Arbeit ein. Seit 2014 steht das Haus leer. Und nun soll das gelbe Gebäude endlich wiederbelebt werden, um den neuen Stadtplatz aufzuwerten.