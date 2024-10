Auf einen versuchten Diebstahl folgt in Schwabmünchen eine körperliche Auseinandersetzung

Zu einem versuchten Diebstahl ist es am Dienstag, 22. Oktober, in Schwabmünchen gekommen. Zwei unbekannte Täter wurden in einem Laden in der Mindelheimer Straße erwischt. Eine Verkäuferin hatte laut Polizei beobachtet, wie die beiden einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Geldbörse ihrer Kollegin entnommen hatten. Daraufhin kam es zwischen den Tätern und der Verkäuferin zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der das Bargeld sichergestellt werden konnte. Die Täter verließen anschließend den Laden. Die Polizeiinspektion hat die Ermittlungen wegen dieses versuchten Diebstahls und vorsätzlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)

