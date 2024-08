Chorproben für Kinder starten

Singen ist mehr als nur Singen. In den Chören in Schwabmünchen gibt es für Kinder und Jugendliche ab dem Kindergartenalter die Möglichkeit, ihrer eigenen Stimme zu begegnen und diese weiterzuentwickeln. Spielerisch sollen sie lernen auf sich und andere zu hören, zu agieren und zu reagieren. Kinder und Jugendliche, die Spaß und Freude am Singen haben, sind dazu herzlich eingeladen. In Schwabmünchen ist das Angebot vielfältig. Der Kinderchor für Kindergartenkinder ab vier Jahren probt wegen der großen Nachfrage immer am Montag in zwei Gruppen um 15.15 Uhr und 16.15 Uhr unter der Leitung von Elisabeth Schaumann. Dort werden speziell für die kleineren Kinder Bewegungslieder angeboten. Am Mittwoch um 16 Uhr proben die Kinder ab der ersten Klasse. Beinahe 20 Jungen und Mädchen ab der 1. Klasse haben Spaß mit Liedern über Schimpansen, Saurier, Eulen, Mäuse, Papageien und andere Tiere. Für Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 15 Jahren gibt es am Mittwoch um 17 Uhr den Jugendchor. Sänger und Sängerinnen ab der 4. bis zur 8. Klasse versuchen sich dort mit mehrstimmigem Gesang. Aber auch englische Lieder werden von ihnen favorisiert.

Alle diese Angebote werden geleitet von Stefan Wagner und sind kostenlos. Die Proben finden ab Schuljahresbeginn im Saal am Schrannenplatz Schwabmünchen (Zugang gegenüber vom Turm) statt. Der „Junge Chor Schwabmünchen“ probt am Montag im Probenraum (Zugang über die Metalltreppe). Es ist ein Chor für die sehr große Altersgruppe 16-45 Jahre. Gesungen werden in diesem Chor Pop, Rock, Musical und zu gleichen Teilen zeitgenössische (aber auch klassische) Musik. Am Mittwoch probt um 20 Uhr der Chor St. Michael. Dort sind ebenfalls neue Sänger herzlich willkommen. Ebenso beginnt das Orchester „Capella St. Michael“ in Schwabmünchen wieder mit den Proben, jeden Freitag um 18.45 Uhr und das Flötenensemble am Montag um 19.45 Uhr. Rückfragen sind bei Stefan Wagner unter Tel. 08232 995273 möglich oder unter stefan.wagner@bistum-augsburg.de. (AZ)