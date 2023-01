Außenanlagen der Schwabmünchner Christuskirche werden neu gestaltet

Veränderung steht an in Schwabmünchen: Der Schotterweg vor der Christuskirche wird Pflastersteinen weichen und die Eingangstreppe bekommt eine große Rampe.

Die evangelische Christuskirche an der Holzheystraße in Schwabmünchen ist frisch saniert und sieht prächtig aus. Außen und innen hui, aber das Drumherum: pfui. Die Betonmauer und die Außenanlagen sind unansehnlich und bislang führt lediglich ein Schotterweg zur Kirche, wo sich bei Regen Pfützen und Matsch bilden. Die Eingangstreppe ist zudem nicht barrierefrei und weder mit Rollstuhl noch mit Rollator zu bezwingen. Das soll sich nun ändern, wie in der aktuellen Sitzung des Schwabmünchner Stadtrates am Dienstagabend bekannt wurde. Einstimmig beschlossen die Mitglieder, die Freiflächen zum Eingang wie auch die Treppe neu zu gestalten.

Die Treppe an der Christuskirche soll barrierefrei werden. Foto: Carmen Janzen

Die Betonmauer auf der Gehwegseite wird komplett abgerissen, der Weg zur Kirche, der Martin-Luther-Weg, wird gepflastert. Parallel dazu soll eine barrierefreie Rampe zum Kircheneingang führen. Darin sollen auch Sitzmöglichkeiten integriert sein. Landschaftsarchitekt Moritz Eschenlohr stellte die Pläne in der Sitzung vor.

Umsetzung erfolgt erst im Jahr 2024

Das größte Stück des Grundstücks gehört der Kirche, ein kleinerer Teil der Stadt. Beide werden sich die Kosten teilen. Die Kirche zahlt etwa 170.000 Euro, die Stadt gut 62.000 Euro. Da das Vorhaben vom Städtebauförderungsprogramm der Regierung von Schwaben bezuschusst wird, gibt es für die Stadt 60 Prozent und für die Kirche 50 Prozent Förderung. Zudem erhält die Kirche von der Stadt zusätzlich einen Zuschuss.

Sportanlage muss zuerst saniert werden

Die Neugestaltung der Außenanlagen der Christuskirche wird wohl erst im Jahr 2024 erfolgen, da vorab die Sanierung der Sportanlagen der Grundschule Sankt Ulrich neben der Hans-Nebauer-Turnhalle auf dem Gelände hinterhalb ansteht. Diese muss vor der Neugestaltung abgeschlossen sein, damit die schweren Baufahrzeuge nicht den zuvor sanierten Außenbereich über Gebühr beanspruchen. In der Sportanlage sollen ein Rasenspielfeld von 30 auf 44 Meter, ein Allwetterplatz mit angebauter Weitsprunganlage mit 28 mal 44 Meter und Laufbahnen mit einer Gesamtlänge von 65 Metern entstehen. Zusätzlich soll es dort Sitzplätze und eine Kletterwand geben.