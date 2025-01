Schwabmünchen Der Bau von Sozialwohnungen nimmt Fahrt auf

Im Areal an der Taubentalstraße in Schwabmünchen geht es voran. Als Nächstes sind der Abriss und Neubau der Gebäude in der Sudentenstraße dran. Im Neubaugebiet ist auch ein Vorhaben geplant.