Falsche Krankenschwester: Der Fehler steckt im System

Als falsche Krankenschwester arbeitet eine Frau in der Wertachklinik Schwabmünchen, sie muss lange in Haft. Das hat auch mit unserem Gesundheitssystem zu tun.

Eine Frau fälscht Dokumente, wird von einer Leiharbeitsfirma angestellt und als Krankenschwester zur Wertachklinik nach Schwabmünchen geschickt. Wegen ihrer vorgegaukelten Qualifikationen arbeitet die Frau in der Intensivstation. Der Schwindel kommt ans Licht, ein Mensch stirbt. Das ist in aller Kürze die Chronologie eines tragischen Vorfalls, der auch mit einem Fehler im System zu tun hat.

Leiharbeiter sind der Rettungsanker

Pflegekräfte werden seit Jahren händeringend gesucht. Weil nicht genügend Bewerber vorhanden sind, muss die Wertachklinik auf Leiharbeiter zurückgreifen - so wie übrigens viele andere Kliniken in Deutschland auch. Im Arbeitskräftemangel wird Zeitarbeit für viele Firmen zum Rettungsanker. Der Fehler im System ist, dass der Mangel an Pflegekräften seit Jahrzehnten bekannt ist. Doch es passiert zu wenig.

Der Bedarf wird noch größer

Der Wettbewerb um Pflegekräfte wird sich in den kommenden Jahren noch weiter verschärfen. Die Gesellschaft wird älter, was einen noch größeren Bedarf an Pflegekräften nach sich zieht. Was tun? Pflege muss attraktiver werden. Es reicht nicht, Arbeitskräfte im Ausland zu rekrutieren. Auch Künstliche Intelligenz und Roboter sind keine Antwort auf den Pflegenotstand. Es braucht nachhaltige Lösungen, sonst folgt dem Notstand der Kollaps in der Pflege.

