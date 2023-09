Kinder heißen die neue Pfarrerin in Schwabmünchen willkommen

In einem Festgottesdienst wird Julika Bardehle in Schwabmünchen zur Pfarrerin ordiniert. Sie besetzt die zweite Pfarrstelle der evangelischen Kirchengemeinde.

Julika Bardehle ist jetzt in Schwabmünchen Pfarrerin an der Seite von Andreas Gatz. Die 32-Jährige erhielt großes Lob von Regionalbischof Axel Piper: Er beschreibt sie als viel begabte, reflektierte, sprachfähige, interessierte und engagierte Persönlichkeit. "Ihre Leidenschaft für die Seelsorge und die große Zugewandtheit haben mich beeindruckt. Sie ist eine Bereicherung für den Dekanatsbezirk Augsburg und den Kirchenkreis." Jetzt wurde sie zur Pfarrerin ordiniert.

Lächelnd schritt Julika Bardehle neben Regionalbischof Axel Piper, der in wenigen Minuten ihre Ordination zur Pfarrerin durchführen sollte, durch das Eingangsportal der Schwabmünchner Christuskirche. Das Gotteshaus an der Holzheystraße bot kaum noch Platz für weitere Gäste, zahlreiche Geistliche sowie Bardehles Eltern waren zum Teil von weither angereist, um an der Zeremonie teilzunehmen.

Bischof zu Schwabmünchner Pfarrerin: "Gutes Zuhause finden"

Die Lesung aus dem Johannesevangelium, die den Heiligen Geist eher ruhig beschrieb, thematisierte der Regionalbischof in seiner Predigt. „Gott richtet sich nicht nach unseren Wünschen und Sehnsüchten. Wir sind bei ihm willkommen, so wie wir sind“, stellte er fest. „Ich wünsche Ihnen, dass sie hier ein gutes Zuhause finden und die Kraft für die Tätigkeit in Schwabmünchen, Langerringen und Großaitingen finden“, richtete er seine Worte an Julika Bardehle persönlich.

Schwabmünchens neue Pfarrerin Julika Bardehle Foto: Uwe Bolten

Nach Pipers Predigt richtete sich der Blick der angehenden Pfarrerin lange auf das Kreuz im Altarbild der Christuskirche. Auf die Frage des Regionalbischofs, ob sie bereit sei, in den Dienst der Kirche zu treten, antwortete sie mit fester Stimme: „Ja, mit Gottes Hilfe." Nach der Bestätigung durch die versammelte Gemeinde empfing die neue Pfarrerin den Segen vom Landesbischof sowie der vier Assistenten, von denen sie zwei selbst ausgesucht hatte.

Kinder überraschen neue Schwabmünchner Pfarrerin mit Luftballons

Beim abschließenden Segen, den die nun ordinierte Pfarrerin zum ersten Mal der Gemeinde spendete, war die Freude über ihre neue theologische Position deutlich sichtbar. Bevor Pfarrerin Julika Bardehle den Gemeindegarten zum Empfang erreichen konnte, wurde sie von den Kindern des Kindergottesdienstes überrascht, die ihr mit Luftballons, auf denen Wünschen für die Zukunft geschrieben waren, ebenfalls herzlich willkommen hießen.

Lesen Sie dazu auch

„Es ist das Schönste an meinem Beruf, junge Menschen, die so viel Freude in sich tragen, zum geistlichen Amt zu ordinieren. Sie wollen noch was, auch die Kirche verändern. Dies ist ihnen eher eine Herzensangelegenheit als das Besetzen einer Planstelle. Es ist schön zu sehen, dass es mit dieser Kirche weitergeht“, sagte Regionalbischof Axel Piper.