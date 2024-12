Ladendieb und Begleiterin lassen in Supermarkt Waren im Wert von 100 Euro im Rucksack verschwinden

Erwischt worden sind in Schwabmünchen ein 29-Jähriger und eine 38-Jährige beim Ladendiebstahl. Gegen 19 Uhr kam es am Mittwoch laut Polizei in einem Supermarkt in der Gottlieb-Daimler-Straße zu dem Ladendiebstahl. Ein Mitarbeiter des Ladens hatte beobachtet, wie ein 29-jähriger Mann und seine 38-jährige Begleiterin verschiedene Waren in ihren Rucksäcken verstauten und anschließend den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollten. Nachdem das Duo jedoch gestellt werden konnte, wurden in den Rucksäcken Waren im Wert von etwa 100 Euro aufgefunden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieses Ladendiebstahls aufgenommen. (mjk)

