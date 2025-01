Liedertafel lädt zum Schwarz-Weiß-Ball

Der Schwarz-Weiß-Ball der Liedertafel ist die einzige in Schwabmünchen noch verbliebene gepflegte Tanzveranstaltung in der Faschingszeit, bei der sich Gäste in eleganter Kleidung an den Tischen mit Bedienung bei Speis und Trank unterhalten können. Der traditionelle Galaabend des ältesten Schwabmünchner Vereins findet dieses Jahr am Samstag, 15. Februar, ab 20 Uhr in der Stadthalle Schwabmünchen statt. Die Tanzband „Sound Train“ wird die Gäste mit ihrer Mischung aus aktuellen Schlagern, Classic Rock und Oldies zum Tanz auf das Parkett locken. Der Männerchor der Liedertafel mit seiner Dirigentin Ingrid Jürges wird einige Kostproben aus seinem reichhaltigen Repertoire vortragen. Bereichert wird der Ballabend durch die rasanten Showauftritte der Tanzformation „Pure Latin“ von der TSG Bavaria Augsburg mit der Tanzschule Trautz-Salmen, sowie der Mittelstetter Garde. Für das leibliche Wohl sorgt der Party- und Event-Service Köbler. Der Vorverkauf mit Tischreservierung beginnt am 1. Februar beim Schatzmeister der Liedertafel, Jürgen Schedel, unter der Telefonnummer 08232 /1242.

