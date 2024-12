Besinnlicher Abend der Liedertafel Schwabmünchen

Die Liedertafel Schwabmünchen trug jüngst die besinnliche Geschichte der „Heiligen Nacht“ von Ludwig Thoma in der gut gefüllten Kirche Mariä Himmelfahrt in Schwabegg vor. Mit eindrucksvollen, bayerischen Versen übertrug Ludwig Thoma im Jahre 1917 die klassische Weihnachtsgeschichte in die verschneite bayerische Winterlandschaft und brachte dabei immer wieder die Diskrepanz zwischen Arm und Reich zum Ausdruck. In der wunderschön mit Kerzenlicht ausgeleuchteten Kirche las Vorsitzender Reinhard Liepert die Legende in perfekter bayerischer Mundart vor. Auch von Ludwig Thoma stammen die Verse der Lieder, die die Liedertafel unter Leitung von Ingrid Jürges in Abschnitten vortrug. Mit Hackbrett, Zither, Gitarre, Querflöte und Akkordeon wurde der besinnliche Abend durch das Ensemble „Vielsaitig“ unter der Leitung von Gabi Spatz harmonisch abgerundet. Den Reinerlös der gesammelten Spenden hat die Liedertafel Schwabmünchen einem guten Zweck gewidmet. Sie übergibt diesen an den örtlichen Kindergarten „Don Bosco“.

