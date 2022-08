Bierzeltbetreiber sagt für den Michaeli-Markt in Schwabmünchen ab

Ende September soll der Michaeli-Jahrmarkt in Schwabmünchen starten – jetzt hat der Betreiber des Festzelts abgesagt. Findet die Stadt rechtzeitig einen Ersatz?

Diese Nachricht hat Freunde des Michaeli-Markts, der jährlich in Schwabmünchen stattfindet, getroffen: Der Bierzeltbetreiber Römersperger-Richter hat abgesagt. Das teilte die Stadt Schwabmünchen auf Anfrage mit. "Festwirt Klaus Richter kann aus Personalmangel den Betrieb nicht stemmen", sagt Marktleiterin Franziska Küstler. Zuletzt hatte die Stadt mit einem Aufruf versucht, erfahrene Bedienungen zum Arbeitseinsatz zu animieren. Offenbar war dieser Versuch vergebens.

"Der Markt und auch das Volksfest finden aber in jedem Fall statt", versichert Franziska Küstler. Vom 24. bis 26. September werden Besucherinnen und Besucher im Bereich der Museum- und Gartenstraße an den Ständen entlang schlendern und im Warenangebot der Fieranten stöbern können. Parallel dazu wird mit Imbissbuden und Fahrgeschäften auf dem Festplatz an der Holzheystraße vom 22. bis 27. September das Volksfest stattfinden. Ob mit oder ohne Festzeltbetrieb, bleibt noch offen.

Michaeli-Markt Schwabmünchen: Bierzeltfans dürfen noch hoffen

Unter Hochdruck arbeite man bei der Stadt derzeit an einer Alternativlösung. "Wir sind sehr bemüht, einen anderen Betreiber für das Bierzelt zu finden", sagt Küstler. Derzeit liefen intensive Gespräche. "Kommende Woche wissen wir mehr." Nicht ganz so gut sehe es bei den Bewerbungen für die Standvergabe aus, wie die Marktleiterin mitteilt. "Viele Stammbeschicker haben uns leider schon abgesagt." Ob der Jahrmarkt deshalb in diesem Jahr in einem kleineren Ausmaß stattfinden muss, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.