Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Absage in Bobingen, Rettungsversuch in Schwabmünchen: Festwirten fehlt Personal

Volles Festzelt auf dem Michaelimarkt in Schwabmünchen: Ob es in diesem Jahr dazu kommt, ist noch unklar.

Plus Ein Michaeli-Jahrmarkt ohne Bierzelt: Das könnte in Schwabmünchen passieren. In Bobingen wurde das Bierzelt bereits abgesagt. Es fehlt an Personal. Was jetzt helfen soll.

Von Maximilian Czysz

Gehören Bierzelte mit Festbetrieb bald der Vergangenheit an? Gastronomen fehlen offenbar die Bedienungen. In Bobingen wird es deshalb beim Volksfest kein Bierzelt geben. In Schwabmünchen wird ein Rettungsversuch gestartet.

