Das will die neue Pfarrerin in Schwabmünchen bewegen

Mit Julika Bardehle bekommt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Schwabmünchen eine neue Pfarrerin. Im Gespräch erläutert sie, wo ihre Schwerpunkte liegen.

Ein großes Ereignis steht am Sonntag, 17. September, ab 10 Uhr für die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Schwabmünchen bevor: Regionalbischof Axel Piper, zuständig für den Kirchenkreis Augsburg und Schwaben, wird Julika Bardehle in der Schwabmünchner Christuskirche zur Pfarrerin ordinieren und sie gleichzeitig in die zweite Pfarrstelle der Kirchengemeinde einführen. Seit dem Weggang von Pfarrer David Metzger vergangenen November Richtung Kleinwalsertal war diese Stelle unbesetzt.

Nach einer Taizé-Reise wollte sie Theologie studieren

Als 16-Jährige unternahm die künftige Pfarrerin mit ihrer Schule eine Reise zur Gemeinschaft von Taizé, dem für seine Jugendtreffen bekannten ökumenischen Männerorden in Frankreich. „Seit der Zeit hat für mich das Gebet einen anderen Stellenwert bekommen. Die tiefe Sehnsucht nach der Beziehung, die Gott zu Menschen hat, ergriff mich und hat bis heute nicht nachgelassen“, beschreibt sie die Erlebnisse, die letztendlich auch ihre Absicht, Theologie zu studieren, begründeten.

„Mein Ziel im Studium war weniger die Absicht, Pfarrerin zu werden, sondern eher mein Antrieb, Christus zu suchen und die Sehnsucht nach einer Beziehung zu ihm. Ich hatte die Ahnung, dass es dabei viel zu entdecken gibt. Dabei war mir klar, dass mir nicht alles passt, was ich finden werde“, sagt sie. In ihrer Suche beinhaltet der Begriff Wahrheit nicht Absolutes. „Mir geht es um die relationale Wahrheit, die mehr die Beziehung beschreibt. Diese Wahrheit kann man nicht für sich beanspruchen oder gegen andere verwenden. Es ist eine persönliche Wahrheit, in der man sich wie in einem Raum bewegt und die getan und gelebt werden will“, beendet Barthel den theologischen Ausflug in ihre Motivation.

Neue Pfarrerin in Schwabmünchen: Die 32-Jährige ist in Gießen geboren

Ihr Theologie-Studium schloss die heute 32-jährige gebürtige Gießenerin in Erlangen ab und leistete ihr Vikariat in der Memminger Sankt Martin Gemeinde ab. Dort erlernte und festigte sie die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die als Pfarrerin notwendig sind. „Ich bin sehr gespannt, was mich hier in Schwabmünchen, Langerringen und Großaitingen erwartet“, fährt sie fort. Ihre Hauptaufgaben werden Gottesdienst, Religionsunterricht in den Schulen sowie die Konfirmandenarbeit sein. „Die Arbeit mit den Konfirmanden und dem dazugehörigen sommerlichen Camp kenne ich so nicht, ich bin schon sehr gespannt darauf“, ergänzt sie.

Entspannung findet die Theologin in ihrer Freizeit bei Aktivitäten im Freien. „Ich gehe gerne spazieren und mache gelegentlich etwas Sport. Ebenso erfüllen mich kreative Tätigkeiten mit Holz oder Ton“, erzählt sie weiter. Als weitere Kraftorte nennt sie Musizieren und Singen.

Urlaubsreisen seien immer wieder individuell. „Es muss nicht weit weggehen. Für mich ist es ein bereicherndes Geschenk, an dem Ort, an dem ich bin, das Leben zu teilen, egal ob beim Essen, in Kultur und Geschichte des Ortes, vielleicht sogar im Alltag. Es berührt mich, wie unterschiedlich Menschen sich in ihrem Lebensstil ausdrücken können“, beschreibt Bardehle.

"Eine Pfarrerin, die Freude an ihrem Beruf hat"

Auf die Frage, was die Gemeinde von ihr erwarten könne, kommt die Antwort schnell: „Eine Pfarrerin, die Freude an ihrem Beruf hat, die gerne Gottesdienste als Ausdruck des Miteinanders feiert, die für die Belange der Menschen da sein möchte und gemeinsam mit ihnen den Weg geht“, sagt sie. Ihre Ordination erwartet sie mit einer gewissen Spannung. „Es wird kein Tag wie jeder andere, ich freue mich auf die Menschen und bin gespannt auf die Bibelworte, die mich schließlich auf meinem Weg begleiten“, stellt die angehende Pfarrerin mit einem freudigen Lächeln fest.

Ihre Ordination findet am Sonntag in Schwabmünchen statt

Von der Gemeinde wünscht sie sich eine wertschätzende und offene Gesprächskultur, dass ganz unterschiedliche Meinungen da sein und ausgesprochen werden dürfen und man zugleich wertschätzend, ehrlich und offen miteinander auf dem Weg und im Gespräch bleibt. „Ein persönliches Kennenlernen ist mir sehr wichtig“, sagt sie abschließend und lädt alle Interessierten ein, an ihrer Ordination und Einführung in das Amt sowie beim anschließenden Empfang am Sonntag teilzunehmen.