Schüler entwerfen ihr Wunsch-Jugendzentrum am Computer

In der Leonhard-Wagner-Mittelschule in Schwabmünchen erlernen Schüler durch ein Computerspiel einen aktiven Zugang zur Demokratie. Dabei handelt es sich um ein Projekt des Kreisjugendrings Augsburg Land in Zusammenarbeit mit dem Kids Lab Augsburg. Die Jugendlichen gestalten bestehende Schwabmünchner Gebäude am Laptop neu und entwickeln Ideen für Gemeinschaftsräume, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass sie Einfluss auf ihr Umfeld nehmen können. Das Projekt fördert nicht nur Kreativität, sondern auch das Verständnis für demokratische Prozesse. „Sie sollen das Gefühl bekommen, dass sie gehört werden und etwas bewirken können“, sagt Gregor Walter von Kids Lab Augsburg, der dieses Projekt zusammen mit Sebastian Schirmer und Lena Frank vom Kreisjugendring organisiert. Oftmals drohten Jugendliche angesichts so großer Probleme wie Krieg und Klimakrise zu verzweifeln, fühlen sich machtlos.

Minecraft gehört zu den meistgespielten Computerspielen

Deshalb sei es umso wichtiger, ihnen die Möglichkeit zu geben, etwas vor Ort mitzugestalten. Wie das funktionieren soll? Mit einem Computerspiel namens Minetest. Der kostenlosen Variante von Minecraft. Dem laut Statista beliebtesten Videospiel unter Jugendlichen, das durch eine Grafik in Lego-Optik besticht.

Icon Vergrößern So hat eine Gruppe die Räume von innen schon ausgestaltet. Ihre Idee: Ein Jugendcafé mit vergünstigten Preisen und ohne Kaufzwang. Foto: Kristina Orth Icon Schließen Schließen So hat eine Gruppe die Räume von innen schon ausgestaltet. Ihre Idee: Ein Jugendcafé mit vergünstigten Preisen und ohne Kaufzwang. Foto: Kristina Orth

Fünf Mädchen sitzen auf dem Flur. Auf dem Bildschirm von Jessica ist ein graues Gebäude zu sehen. Viele Legosteine aufeinander getürmt bilden das Alte Rathaus. Jessica mit ihren langen schwarzen Locken erklärt: „Wir wollten ein leer stehendes Gebäude umgestalten, anstatt ein neues zu bauen, weil das billiger ist.“ Im Minetest-Rathaus stehen Sofas und Grünpflanzen, es gibt eine Nische mit einer Toilette und einem Wickeltisch. Es sieht gemütlich aus. Nur, was in das Obergeschoss soll, da sind sich die Mädchen bislang nicht ganz einig: ein Lager- oder ein Konferenzraum? Auf jeden Fall soll es ein Raum für alle Bürger sein, am besten mit einem Automaten davor, damit es auch nach 20 Uhr Essen und Trinken gibt, wenn die Supermärkte geschlossen haben. Die Schüler haben Spaß am Kreieren ihrer Entwürfe.

Jugendliche gestalten ihre Jugendräume

Sebastian Schirmer erklärt, wie das Spiel funktioniert: „Wir haben eine Karte von Schwabmünchen in das Spiel eingespeist“, sagt er. Jeder Schüler hat Zugriff auf die Karte. In Gruppen bauen die Schüler ihre Projekte, haben aber gleichzeitig die Möglichkeit, die Gebäude der anderen zu besuchen. Ob es da nicht mitunter auch zu Randale und Vandalismus kommt? Schirmer sagt: „Ein bisschen trollen sie sich schon, aber hauptsächlich, indem sie Telefonzellen hinbauen.“ Trollen bedeutet, im Internet jemanden zu ärgern - und die Telefonzellen sollen andere Schüler am Weiterbau hindern. Während die Mädchen vielfach noch keine Erfahrung mit Minetest haben, ist so eine Telefonzelle kein Problem für die Jungs. Spaß macht es aber allen. „Das sollten wir öfter machen“, sagt Schüler David.

Icon Vergrößern Eine Schülerinnengruppe im Flur entwickelt ein Konzept für das alte Rathaus in Schwabmünchen. Foto: Kristina Orth Icon Schließen Schließen Eine Schülerinnengruppe im Flur entwickelt ein Konzept für das alte Rathaus in Schwabmünchen. Foto: Kristina Orth

Er und seine Gruppe haben sich das Jugendzentrum vorgenommen und es komplett neu gebaut. Von oben, aus dem Blickwinkel der „Third Person“ beziehungsweise aus der Vogelperspektive heraus, sieht es aus wie ein Diamant. David schaltet um in die „First Person“-Perspektive, bei der man den Eindruck hat, selbst im Gebäude zu stehen und darin herumzulaufen. Im Jugendzentrum gibt es ein Aquarium und im Obergeschoss eine Chillecke mit Liegestühlen und Dartscheiben, daneben geht es ins kleine Kino. „Das würde eine Stadt wie Schwabmünchen aufwerten und Leute würden herkommen“, ist sich Adrian sicher. Aber auch Brettspiele wären schon mal eine Verbesserung, finden die Schüler. Aktuell sei das Schwabmünchner Jugendzentrum schmutzig und zu klein, niemand hätte Lust hinzugehen. Tatsächlich war in der letzten Zeit nur eines der Mädchen mal dort.

Jugendcafé sollte ein warmer, bunter, gemütlicher Rückzugsort sein

Der 14-jährigen Gizem schwebt mit ihrer Gruppe etwas anderes vor. „Es soll vor allem ein Rückzugsort sein, warm und bunt“, sagt sie. Ihre Gruppe hat ein Jugend-Café im alten Müller Drogeriemarkt in der Fuggerstraße virtuell eingerichtet. „Man soll da so lange bleiben können, wie man mag, auch ohne etwas zu bestellen“, sagt ihre Freundin Emilia. Warm soll es sein und gemütlich und nur halb so viel kosten wie in anderen Lokalen. Die Lehrerin schlägt einen Jugendtaler vor, den die Schüler im Café einlösen können und der von der Stadt Schwabmünchen bezuschusst werden könnte oder die Schüler versorgen sich selbst mit dem Nötigsten. Und was haben die anderen Schüler geplant? Unter anderem den Umbau des Freibads.

Vier neunte Klassen entwickelten von Montag bis Donnerstag Vorschläge zur Stadtentwicklung und setzten diese im Spiel Minetest um. Am Ende jedes Tages wurde eine Siegergruppe bestimmt, die am Freitag ihre Ideen im Rathaus, dem zweiten Bürgermeister Josef Alletsee und der dritten Bürgermeisterin Margit Stapf vorstellte. Die erste Gruppe schlug ein Schülercafé vor, das von Schülern für Schüler im alten Müller-Gebäude betrieben werden sollte. Der Vorschlag soll im bald zu erneuernden Jugendzentrum realisiert werden. Die zweite Gruppe wünschte sich einen Kleidungsladen für Jugendliche und ein Kino. Da ein Kino bereits im realen Leben in Langerringen geplant ist, solle es demnächst eine Kleidertauschparty für Jugendliche geben. Die dritte Gruppe brachte den Wunsch nach einem Jugendzentrum im Grünen mit Busanbindung, Bücherbox, WLAN und Wasserspender vor, wobei die vielen, kleineren Ideen Gehör fanden. Die vierte Gruppe wünschte sich einen Calisthenics-Platz und einen verbesserten Skaterpark im Luitpoldpark. Der Stadtrat will sich dazu mit dem TSV, dem Eigentümer des Skaterparks, abstimmen.

Icon Vergrößern Die Schüler tüfteln am Laptop zu viert an einem neuen Jugendzentrum in Diamantform. Foto: Kristina Orth Icon Schließen Schließen Die Schüler tüfteln am Laptop zu viert an einem neuen Jugendzentrum in Diamantform. Foto: Kristina Orth

Icon Vergrößern In die Leonhard Wagner Mittelschule fällt viel Licht, Grünpflanzen und Sitzecken lockern das Lernambiente auf. Foto: Kristina Orth Icon Schließen Schließen In die Leonhard Wagner Mittelschule fällt viel Licht, Grünpflanzen und Sitzecken lockern das Lernambiente auf. Foto: Kristina Orth

Icon Vergrößern Die Leonhard-Wagner-Mittelschule ist modern ausgestattet und verfügt über Laptops – keine Selbstverständlichkeit auch nach Corona, wie Gregor Walter vom Kreisjugendring berichtet. Foto: Kristina Orth Icon Schließen Schließen Die Leonhard-Wagner-Mittelschule ist modern ausgestattet und verfügt über Laptops – keine Selbstverständlichkeit auch nach Corona, wie Gregor Walter vom Kreisjugendring berichtet. Foto: Kristina Orth