Schwabmünchner Realschule bekommt eine neue Leiterin

Antje Luxenhofer bringt viel Erfahrung mit. Welche pädagogischen Herausforderungen sie in nächster Zeit sieht.

Bei der Entlassfeier vor wenigen Tagen wurde ihr Name schon genannt, jetzt ist es offiziell: Antje Luxenhofer leitet künftig die Leonhard-Wagner-Realschule Schwabmünchen.

Sie blickt auf rund 25 Jahre Berufserfahrung im Realschulbereich zurück. Nach Stationen in Aichach und der Bertolt-Brecht-Realschule in Augsburg kam die studierte Schulpsychologin und Mathematikerin im Jahr 2011 an die Heinrich-von-Buz-Realschule im Augsburger Stadtteil Oberhausen, wo sie seit 2018 als Erste Konrektorin beschäftigt ist. „Ich freue mich sehr darauf, in Schwabmünchen Teil einer engagierten Schulfamilie zu werden und gemeinsam mit meinem Team die uns anvertrauten Kinder beim Erwachsenwerden zu begleiten und bestmöglich zu unterstützen“, sagte Luxenhofer jüngst bei einer Vorstellungsrunde im Landratsamt.

Die Folgen der Corona-Pandemie

Als eine der größten pädagogischen Herausforderungen sieht Luxenhofer die Bewältigung der Spätfolgen der Corona-Pandemie an sowie die adäquate Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf ein zunehmend digitalisiertes Leben. Die 55-Jährige tritt die Nachfolge von Markus Rechner. Er hatte die Schule im November 2022 aus gesundheitlichen Gründen verlassen, wie bei der Entlassfeier bekannt wurde.

Landrat Martin Sailer wünscht Antje Luxenhofer viel Erfolg für die neue Aufgabe: „Wir sind sehr froh, dass wir mit Ihnen eine erfahrene, vielseitige Pädagogin als neue Realschulleiterin bei uns haben. In Ihrer neuen Funktion können Sie sich stets auf die Unterstützung aus dem Landratsamt verlassen“, so Sailer, der auch die Leiterin der Grundschule Bobingen an der Singold verabschiedete: Gabriele Glockner. Ein besonderes Augenmerk legte sie in ihrer Arbeit auf die Umsetzung des Projektes „Bilinguale Grundschule“ und die Entwicklung von Strukturen zur Demokratieerziehung. Außerdem wurde die Grundschule unter ihrer Leitung als Umweltschule zertifiziert. (AZ)