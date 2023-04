Schwabmünchen

16:30 Uhr

Singoldsand Festival: Die ersten Künstler sind bekannt

Plus Ende August findet in Schwabmünchen wieder das Singoldsand Festival statt. Nun geben die Veranstalter erste Details bekannt.

Von Jana Korczikowski

Aus der jungen Musikszene nicht mehr wegzudenken und eine feste Größe im Schwabmünchner Veranstaltungskalender ist das Singoldsand Festival. Heuer werden wieder Tausende Besucherinnen und Besucher vom 24. bis 26. August auf dem Gelände der Jahnstraße erwartet.

Für die Festivalleitung stehen alle musikalischen Beiträge bereits fest. "Das Booking ist komplett", verkündet Projektleiter Nicolas Brinz stolz. Um es spannender zu machen, veröffentlichen die Festivalveranstalter die gebuchten Künstler in mehreren Etappen. Nun haben sie die erste "Bandwelle" in den sozialen Medien bekannt gegeben: Mit The Gardener and the Tree, Futurebae, Temmis, Rakentenumschau und Matze Semmler sind drei Bands und zwei Solokünstler dabei.

