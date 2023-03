Trotz höherer Lebensmittelkosten: Schwabmünchner bleiben dem Markt treu

Salat, Gurken, Paprika und anderes Gemüse wird immer teurer. Aber warum ist das eigentlich so? Und wie sieht es auf dem Schwabmüncher Wochenmarkt aus?

Auf dem Schwabmünchner Wochenmarkt scheint alles wie immer: Vor den Marktständen tummeln sich einige Menschen, suchen sich Produkte aus und lassen sie sich von den Verkäuferinnen und Verkäufern einpacken. Die Nachfrage ist nach wie vor rege. Dass die Lebenshaltungskosten insgesamt momentan höher liegen, hat offenbar nicht zu einem großen Einbruch der Kaufkraft auf Wochenmärkten geführt. Was hält die Schwabmünchner an ihren Wochenmarkt? Und können sich normale Kunde Gemüse vom Markt gerade noch leisten?

Stammkundschaft auf dem Schwabmünchner Wochenmarktbleibt konstant

„Ich zahle lieber mehr, aber habe frisches Gemüse“, sagt eine ältere Wochenmarktkundin. Das halte länger. „Ich kaufe saisonal ein, im Winter gibt es Kraut und Rüben und keine Tomaten und Gurken“, ergänzt ihre Begleiterin. Beide kommen aus Schwabmünchen und kaufen seit Jahren hier auf dem Wochenmarkt ein. Kunden und Kundinnen schätzen das umfangreiche Angebot aus regionalen und teilweise biologischen Produkten. „Grundsätzlich ist mir Biogemüse schon wichtig“, sagt Kundin Brigitte Heinitz aus Schwabmünchen. Die hohen Preise im Gemüsebereich insgesamt seien ihr aufgefallen, aber dafür kaufe sie etwas weniger.

Auf dem Schwabmünchner Wochenmarkt gibt es allerhand an Gemüse. Foto: Anna Mohl

Aber wie sieht die Lage hinter den Ständen aus? Dass die Kosten gerade steigen, merken alle. "Die momentane Situation lässt keinen kalt", sagt Ulrich Hagenbusch von der Gärtnerei Koch-Hagenbusch aus Inningen. Die Gärtnerei hat Gewächshäuser und muss somit auch die erhöhten Heizkosten stemmen. 18 Grad brauche es darin, damit die temperaturintensiven Kulturen gedeihen könnten, berichtet Hagenbusch, der den Betrieb zusammen mit seinem Bruder leitet. Die erhöhten Kosten von Energie und Arbeitskräften merke man stark, auch die zugekaufte Ware sei teurer geworden. Im Winter seien das bei ihnen 60 bis 70 Prozent der Waren, im Sommer 25 bis 30 Prozent, dann vor allem Südfrüchte.

Bei Gemüsebauern aus Schwabmünchen und Inningen ist gute Stimmung

Höhere Kosten hätten sie definitiv, bestätigt auch Katharina Pfänder vom Bio-Hof Pfänder in Schwabmünchen. Das betreffe vor allem Sprit und Dünger, beziehungsweise Saat- und Pflanzgut, mit dem erhöhten Mindestlohn auch die Arbeitskräfte. Produkte aus dem Süden seien dagegen nicht wesentlich teurer. "Ein Vorteil ist, dass wir nicht wie konventionell wirtschaftende Betriebe synthetischen Dünger einsetzen", erklärt sie. Dieser sei deutlich teurer geworden. Der Bio-Hof Pfänder baue zudem nur im Freilandbereich an und habe daher keine Heizkosten für Gewächshauskulturen. Bei den Gemüsebauern aus Schwabmünchen, Inningen und Ettringen ist die Stimmung grundsätzlich gut. „Man will sich nicht beklagen“, sagt Anna Schnargel vom Biohof Schnargel in Ettringen, finanziell gehe es ihnen gerade nicht schlecht. Aber sie seien auch skeptisch, ob sich die Lage in den nächsten Monaten wieder entspannen werde.

Auch Salat bieten die Verkäuferinnen und Verkäufer an. Foto: Anna Mohl

Energie, Arbeitskräfte, Dünger, zugekaufte Ware und Sprit sind also alles Kostenfaktoren, die die lokalen Gemüseproduzenten derzeit zu spüren bekommen. Kommen die Kosten auch bei den Kunden an? Bei Pfänders sind die Preise bisher nicht gestiegen. „Aktuell sind Preiserhöhungen nicht umsetzbar“, sagt Pfänder, „das gibt der Markt gerade einfach nicht her“. Auf lange Sicht werde es wohl auch bei ihnen einen moderaten Preisanstieg geben. Teurer geworden sei bei ihnen zum Beispiel der zugekaufte Feldsalat. Bei Gärtnerei Koch-Hagenbusch haben sich die Preise etwas erhöht, in unterschiedlichem Maß - bei Grundnahrungsmitteln wie beispielsweise Kartoffeln seien sie nicht wesentlich gestiegen. Besondere Produkte wie Erdbeeren seien dagegen deutlich im Preis gestiegen.

Dass die Kunden trotzdem noch kommen, freut die Gärtnereien. „Wir haben keine Zukunftsängste“, sagt Hagenbusch. Als kleinerer Betrieb habe man den Vorteil, deutlich schneller und flexibler auf Marktschwankungen reagieren zu können. Mit seinem Kundenstamm ist er sehr zufrieden. Dieser sei über Corona auch deutlich jünger geworden. Einer von ihnen ist Raphael Leibl aus Schwabmünchen, der sich vorgenommen hat, sein Gemüse ab diesem Monat nur noch auf dem Markt einzukaufen. Das Angebot ist umfangreicher und die Qualität ist auch besser als im Supermarkt, findet er. Außerdem seien die Preise auf dem Markt nicht wesentlich teurer. Das sieht auch Pfänder so, anders sei es jedoch bei Discountern, die mit Niedrigpreisen werben. Sie denkt: Verbraucher sollten zumindest gelegentlich bei kleinen Läden einkaufen, um diese zu fördern. „Als Verbraucher hat man eine große Verantwortung, bei wem man einkauft.“ Aber wenn saisonal und regional eingekauft werde, hielten sich die Kosten in Grenzen.