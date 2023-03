Landkreis Augsburg

11.03.2023

Einkaufen ganz ohne Plastik – kann das funktionieren? Ein Selbstversuch

Martina Bohl aus der Metzgerei Schmidt in Täfertingen packt Renate Dumreichers Einkäufe gerne in mitgebrachte Behälter und spart Plastik.

Plus Lässt es sich plastikfrei einkaufen? Wir haben es im Selbstversuch in zwei Supermärkten getestet und viele Tipps für den Alltag gesammelt.

Von Nicola Jäckel Artikel anhören Shape

Dass Plastik für die Umwelt nicht gut ist, weiß mittlerweile wohl jeder. Mehr als sieben Milliarden Tonnen Kunststoff befinden sich aktuellen Schätzungen zufolge bereits in der Natur – und in den Organismen von Lebewesen, auch dem Menschen. Denn auch unser Körper nimmt durch den täglichen Kontakt Mikroplastik auf – genauer gesagt: wöchentlich bis zu fünf Gramm – so viel wiegt eine Kreditkarte. Die gute Nachricht: Durch das eigene Konsumverhalten kann man diese Zahl verringern. Wie das im täglichen Leben konkret aussieht, haben wir getestet.

