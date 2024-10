Schwabmünchner Weihnachtsmarkt findet wieder am Schrannenplatz statt

Der Schwabmünchner Hoigarten, so heißt der Weihnachtsmarkt der Werbegemeinschaft, fand rund vier Jahrzehnte lang auf dem Schrannenplatz statt. Nach der Sanierung der Neuen Mitte und nach den Coronajahren entschied man sich im Jahr 2022 dazu, den Markt auf den Stadtplatz zu verlegen. Über den neuen Standort gab es vor allem in den sozialen Medien geteilte Meinungen.

Die Werbegemeinschaft Schwabmünchen hat daraufhin eine Umfrage unter den Mitgliedern gestartet, an welchem Standort sie den Hoigarten in diesem Jahr haben wollen. Das Ergebnis war deutlich: Die Mehrheit bevorzugt den Schrannenplatz. Und dort soll er nach Ansicht der Vorsitzenden Katharina Grote in den kommenden Jahren auch erst einmal bleiben. „Zumindest so lange, bis das Alte Rathaus saniert ist“, ergänzt Annika Bast, die neue Vorstandsassistentin der Werbegemeinschaft auf der aktuellen Jahreshauptversammlung. Denn während der Bauarbeiten wird der Stadtplatz ohnehin nicht in vollem Umfang für Märkte und Feste nutzbar sein. Wann die Sanierungsarbeiten allerdings starten, ist noch unklar. Ursprünglich sollte es jetzt im Winter losgehen - nun wird es wohl Frühjahr werden.

Hoigarten bekommt einheitliche Öffnungszeiten

Der Hoigarten findet heuer von Donnerstag, 5. Dezember, bis Sonntag, 22. Dezember, statt. Geöffnet ist immer von donnerstags bis sonntags. Die Werbegemeinschaft hat zudem die Öffnungszeiten vereinheitlicht: immer von 16 bis 20 Uhr. In früheren Jahren war der Hoigarten samstags und sonntags bereits ab 15 Uhr geöffnet. Das führte teils zu Verwirrung.

Einige Unterhaltungsprogrammpunkte stehen bereits fest: So wird es zur Eröffnung am Donnerstag, 5. Dezember ein Engelsspiel geben, am 6. Dezember kommt der Nikolaus zu Besuch, am 7. Dezember sind die Singoldies zu hören, am 13. Dezember die Liedertafel Schwabmünchen und am 14. Dezember sorgt das Duo Grenzenlos für Stimmung.

Wie bisher findet knapp eine Woche vor dem Hoigarten, am Sonntag, 1. Dezember, wieder das Hoigärtle statt. Ein kleiner Weihnachtsmarkt von und für Kinder – ebenfalls auf dem Schrannenplatz. Beginn ist um 14 Uhr.

Gutscheinkarten im Kreditkartenformat

Auf der Versammlung wurden auch die neuen Gutscheinkarten der Werbegemeinschaft im Kreditkartenformat vorgestellt. Das „Stadtguthaben“ gab es bislang nur in Papierform. Mit den Karten kann man in zahlreichen Geschäften in Schwabmünchen einkaufen. Erhältlich sind sie derzeit nur bei der Raiffeisenbank.

Icon Galerie 23 Bilder Beim Schwabmünchner Weinfest gab es für tausende Besucher kulinarische Köstlichkeiten und gleichzeitig die Möglichkeit, in den Geschäften zu bummeln.

Auf der aktuellen Jahreshauptversammlung gab Annika Bast auch die bereits feststehenden Termine für das kommende Jahr 2025 bekannt.

Frühlingsfest: Sonntag, 6. April

Weinfest: Sonntag, 26. Oktober

Hoigärtle: Samstag, 29. November

Hoigarten: 4. Bis 21. Dezember (immer donnerstags bis samstags)

Lange Sommernacht: Für die lange Sommernacht steht noch kein exaktes Datum fest. Hier überlegen Werbegemeinschaft und Kulturbüro die Sommernacht mit dem kurz darauffolgenden Stadtfest aufgrund der zeitlichen Nähe zusammenzulegen.

Info: Der nächste Termin der Werbegemeinschaft ist Ende des Monats das Weinfest in der Schwabmünchner Innenstadt am Sonntag, 27. Oktober. An diesem Tag haben auch die Geschäfte in der Innenstadt von 12.30 bis 17 Uhr geöffnet.