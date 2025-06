Schwungvolle Serenade im Lech-Wertach-Zentrum

Am lauen Sommerabend begrüßte die Trachtenkapelle Alpengruss circa 120 Gäste zum gemeinsamen Spiel mit der Stadtkapelle Schwabmünchen und Dirigent Hans Schwanzer im Lech-Wertach-Probenzentrum. Als Ehrenmitglied war Alois Königsbaur geladen. Mit seinen 88 Jahren ist er das letzte lebende Gründungsmitglied der Trachtenkapelle Alpengruß. „Getroffen hatte man sich anfangs mit Musikmeister Fröhlich im Stall neben dem Gasthof Krone in Schwabmünchen. Die Gründungsmitglieder waren hauptsächlich aus der Sparte Plattler und Volkstänzer und ein paar Laien, sodass sich die ersten Noten zum Spielen von den Instrumenten mühsam auf einer schwarzen Tafel behelfsweise angeeignet werden mussten.“

Gaby Krumm, die mit zahlreichen Informationen und Anekdoten aus der Vereinsgeschichte durch den Abend führte, sagte: „Schon nach einem Jahr hatte die Trachtenkapelle sechs Auftritte gehabt.“ Königsbaur pflegt immer noch regen Kontakt zur Trachtenkapelle, nachdem er über drei Jahrzehnte das Amt des Musikobmanns innehatte und 28 Jahre aktiv musiziert hat. Eine Herzerkrankung zwang ihn mit dem Trompetenspiel aufzuhören. Zu Auftritten und Veranstaltungen der Trachtenkapelle Alpengruss kommt er immer noch gern und genießt die Klänge der Blasmusik.

Das hat die Trachtenkapelle im Repertoire

Krumm, verantwortlich für Organisatorisches bei der Kapelle und selbst seit 30 Jahren aktiv bei der Musikgruppe, war schon im Kindesalter bei den Proben dabei und betonte, „dass die Trachtenkapelle wie eine zweite Familie für sie geworden war“. Gerade der Zusammenhalt und die gemeinsamen Erfahrungen bei den Veranstaltungen machen für sie die familiäre Atmosphäre im Verein aus.

Im Repertoire der Trachtenkapelle Alpengruß ist nicht nur der Walzer, Polka, wie stimmungsvolle Unterhaltungsmusik, die im Bierzelt am Michaelimarkt gespielt wird, sondern ebenso Blasmusik mit Gesang und Duetten. Ein besonderes Highlight war das gemeinsame Spiel mit einem Alphornbläser. Ebenso konnte sich das Publikum an einem gesanglichen Duett von Gabi und Alexander Krumm erfreuen.

Auch junges Publikum kommt in Schwabmünchen zur Trachtenkapelle

Bürgermeister Lorenz Müller betonte, dass „die Musikkapelle Alpengruß nicht nur ein starkes Stück „Blasmusik für Freunde“ sei, sondern auch für Schwabmünchen. Es gelte, die traditionelle Kultur in der Stadt weiterhin zu erhalten und man sei stolz, dass Alpengruß mit ihrer Blasmusik so viele Veranstaltungen in Schwabmünchen begleitet.“

Neben älteren Gästen war auch junges Publikum gekommen: so hatten Marleen Ascherl, Carla Huber und Amjad Al Taleb, Schüler des Gymnasiums Schwabmünchen, das Konzert besucht, um ihren Freund Felix Walch, der das Schlagzeug bei der Stadtkapelle spielte, zu „supporten“ und spielen zu hören. Felix spiele nicht nur in der Stadtkapelle bei der Volksmusik mit, sondern auch noch in einer Musikband mit Schülern des Gymnasiums, so Marleen Ascherl.